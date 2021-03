Klütz

Kohl, Radieschen, Kartoffeln und Tomaten werden die Kindergartenkinder in der Kita „Schloßspatzen“ in Klütz künftig selbst anbauen. Dafür wurde jetzt angrenzend an den Spielplatz der Kita ein Acker angelegt. Geholfen hat dabei der Landwirtschaftsbetrieb Oberhof/Klützer Winkel von Arne Nölck. Dessen Mitarbeiter haben erst den Boden des Ackers fast zwei Meter tief ausgehoben und dann mit gutem Mutterboden aufgefüllt.

Mehr als 650 Beispiele

Die Kita nimmt am Bildungsprogramm „Gemüseackerdemie“ des Vereins Ackerdemie teil. Darin beschäftigen sich inzwischen mehr als 650 Schulen und Kitas in ganz Deutschland unter Anleitung und mit Fortbildung der Erzieher und Lehrer mit dem Anbau von Gemüse und gesunder regionaler Ernährung. Für vier Jahre ist das Projekt vorerst in Klütz angelegt und schon in den nächsten Wochen werden die ersten Pflanzen gesät.

Lernen, wo das Essen herkommt

Um Geräte und Werkzeug als Spende bitten die Kitakinder auf einem selbst gebastelten Plakat. Quelle: Malte Behnk

„In dem Projekt sollen die Kinder lernen, was sie essen und wo es herkommt“, sagt Erzieherin Nicole Krüger, die die Teilnahme der „Schloßspatzen“ initiiert hat. „Ich bemerke einen Wandel in der Gesellschaft, dass viele nachhaltiger und gesünder kochen wollen“, sagt Krüger. „Auf ihrem eigenen Acker lernen die Kinder spielerisch vom Basteln eines Schildes bis zur Ernte, worauf es ankommt. Ganz neu ist das für manche sicher nicht, weil viele noch einen Garten haben oder sich jetzt in der Pandemie einen Schrebergarten zugelegt haben.“

Unterstützung aus dem Kita-Umfeld

Möglich wurde das Projekt in Klütz, weil das Deutsche Rote Kreuz, das auch die Kita betreibt, das angrenzende Grundstück zur Verfügung stellt und weil schon Eltern, der Klützer Profibaumarkt und Arne Nölck mit seinem Landwirtschaftsbetrieb die Vorbereitungen unterstützen. Auch der Elternrat, der jetzt einen Förderverein gründet, steht hinter der Ackerkita.

Boden fast zwei Meter ausgehoben

Fast zwei Meter tief wurde der Boden, auf dem 2014 die Kita gebaut wurde, mit einem Bagger ausgehoben. Die Fläche des künftigen Ackers wurde dann mit Mutterboden aufgefüllt. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so aufwendig ist. Ich dachte, da geht man mit einer Motorhacke drüber und gut“, sagt Nicole Krüger.

Die Gemüseackerdemie für Kitas und Schulen In der Gemüseackerdemie gibt es Bildungsangebote für Kitas, Schulen oder Schulklassen. Die insgesamt 20 angebotenen Bildungsbausteine sind flexibel drinnen und draußen einsetzbar. Es gibt Ackergeschichten mit lustigen Figuren und viele Beispiele für Dinge, die benötigt werden, bevor die ersten Pflanzen sprießen. So gibt es Anleitungen zum Bau einer Vogelscheuche oder für ein Plakat, das anzeigt, wo was ausgesät ist. Informationen über das Bildungsprogramm gibt es im Netz auf www.gemueseackerdemie.de.

Mit Bagger und Trecker vom Landwirtschaftsbetrieb Oberhof/Klützer Winkel wurde der Acker vorbereitet und Mutterboden angeliefert. Quelle: Malte Behnk

Landwirt unterstützt das Projekt

Allein die Bagger- und Erdarbeiten durch die Mitarbeiter vom Landwirtschaftsbetrieb Oberhof/Klützer Winkel kosten etwa 2000 Euro. „Die spenden wir als lokal verwurzelte Landwirte und Familien gerne für das Projekt. Wir hoffen, dass die Ackerkita hilft, den Kindern Zusammenhänge der Natur und Wertschätzung für gesunde Lebensmittel zu vermitteln“, äußert sich Arne Nölck dazu.

Gemüseackerdemie schickt Trainer

Auch ein Zaun mit einem Tor muss noch rund um den Acker der Kita aufgestellt werden. „Da hoffen wir auf den Förderverein, aber auch Eltern haben schon Unterstützung zugesagt“, so die Erzieherin. Sie und ihre Kolleginnen werden künftig von Marie Runge von der Gemüseackerdemie begleitet. „Sie bietet uns Acker-Coaching an“, sagt Nicole Krüger. „Sie berät uns online und kommt immer wieder her. Am 15. März machen wir einen Pflanzworkshop.“

Einmal pro Woche auf den eigenen Acker

Die Kindergartenkinder sollen künftig einmal pro Woche auf den Acker gehen und sich dort um die Feldfrüchte kümmern. Die Gemüseackerdemie liefert außerdem abwechslungsreiches Material, um auch in den Gruppenräumen weiterzulernen. Die Figuren Bernd Bohne, Rudi Radieschen, Kalle Kartoffelkäfer, Sara Salat und Willi Wurm werden sie dabei unterstützen.

Die Ernte selbst kochen und essen

Angepflanzt werden viele verschiedene Gemüsesorten wie Palmkohl, Fenchel, Zuckermais, Kartoffeln, Radieschen und Tomaten. „Alles ,was wir dann ernten, wollen wir gemeinsam in unserer Kita-Küche zubereiten und essen“, sagt Nicole Krüger. Sie möchte als Krippenerzieherin auch gerne die Kleinsten einbinden. „Notfalls legen wir für sie noch ein Hochbeet an.“ Immerhin werden sie in den vier Jahren des Projekts auch in die Kindergartengruppe wechseln.

Von Malte Behnk