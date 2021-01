Klütz

Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl eines Kleinbusses in Klütz an der Schloßstraße beobachtet haben könnten. Der weiße VW T6 Transporter war auf einem Parkplatz am Sportplatz in der Schloßstraße abgestellt. Zwischen 22.30 Uhr am 8. Januar und 9 Uhr am 9. Januar muss das Fahrzeug gestohlen worden sein.

Der Wert des entwendeten Transporters wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Malte Behnk