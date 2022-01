Klütz: Kunden lieben den Döner vom „Khan Imbiss“

Klütz

Das Lächeln in den Gesichtern von Arkan Mohammed Saleh und seinen Mitarbeitern strahlt, als sie erfahren, dass ihr Döner der beliebteste in der Region Grevesmühlen ist. Für den Imbiss in Klütz stimmten 70,5 Prozent der Leser der OSTSEE-ZEITUNG. Nach der Regionalauswertung steht aber noch die landesweite Abstimmung aus. Bis zum 4. Februar können die Dönerimbisse im Land noch bewertet werden.

„Das ist toll“, sagt Karwan Rahem, der seit 15 Jahren im „Khan Imbiss“ arbeitet. Seit 17 Jahren betreiben Karwan Mohammed Saleh und seine Familie den Dönerimbiss, der nicht nur in Klütz, sondern in der ganzen Region seine Fans hat. „Viele Handwerker holen sich bei uns etwas zu essen und auch Schüler kommen oft“, sagt Karwan Rahem.

Fleisch ist total saftig

Gerade sind Merle Löper und Aristea Dalamangas (beide 20) in den Imbiss gekommen. Sie begutachten kurz die Urkunde der OZ und gratulieren, bevor sie bestellen. „Wir sind Stammkunden“, sagt Merle Löper, die gerade eine Ausbildung in Boltenhagen macht. Mindestens ein Mal im Monat kommt sie in den „Khan Imbiss“. Meistens gibt es Döner. „Alles ist immer sehr frisch, das Fleisch ist total saftig“, beschreibt sie, was ihr an dem Klützer Döner gefällt. „Hier sind auch sehr nette Mitarbeiter und wir sitzen hier auch mal gerne.“

Kumpels von Merle Löper würden regelmäßig einmal in der Woche Döner im „Khan Imbiss“ essen. So häufig ist die 20-Jährige nicht dort. „Aber auf dem Weg zum Strand kann man hier gut anhalten und sich einen Döner mitnehmen“, sagt sie. „Döner am Strand schmeckt super.“ Aristea Dalamangas fügt noch hinzu: „Das Angebot ist hier sehr vielfältig. Ich esse hier auch gerne Pizza.“ Heute gibt es aber Döner, den beliebtesten in der Region Grevesmühlen.

Bis zum 4. Februar kann hier noch für die Döner-Imbisse abgestimmt werden.

Es geht um den beliebtesten Döner in Mecklenburg-Vorpommern. Außer dem „Khan Imbiss“ in Klütz sind noch zehn weitere Dönerläden im Rennen.

Von Malte Behnk