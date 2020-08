Klütz

Beim Kreisverkehr an der katholischen Kirche in Klütz wird eine neue Sportanlage für den Vereins- und Schulsport gebaut. Die Planungen für das etwa vier Millionen Euro teure Projekt sind abgeschlossen. Noch im September sollen die Bauarbeiten beginnen. Schon Ende des Jahres sollen die reinen Sportplätze fertiggestellt sein.

„Wenn der neue Kunstrasen und die Schulsportanlage nutzbar sind, wird der alte Sportplatz gesperrt. Die Stadtvertretung hat beschlossen, dass er an das Land verkauft wird“, sagt Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). Dass die Stadt das Areal verkauft und die Einnahmen in den Bau der neuen Sportanlage fließen lässt, war eine Bedingung für den Neubau.

Anzeige

Eigenanteil von 478 000 Euro

Der Bau des Kunstrasens, der vom SV Klütz vor allem für Fußball genutzt werden soll, kostet etwa 790 000 Euro. Über die Sportstättenförderung werden 500 000 Euro davon finanziert. Die Anlage für den Schulsport mit einem Rasenplatz, Laufbahnen, Sprung- und Wurfanlagen kostet etwa 1,63 Millionen Euro. Zur Finanzierung bekommt die Stadt 500 000 Euro Sportstättenförderung und erhält zusätzlich 950 000 Euro zur Kofinanzierung des Eigenanteils. Das ist möglich, weil die Kommune Stätten für den Schulsport bereithalten muss. Bislang beläuft sich der Eigenanteil der Stadt für den Bau der Plätze also auf etwa 478 000 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Volksparkstadion aus den 1970er-Jahren Die alte Sportanlage im Stadion am Volkspark wurde in den 1970er-Jahren erbaut und ist schon seit Jahren marode, was auch der Stadtvertretung bekannt ist. 25 Jahre lang wurde sie vor allem durch Eigenleistungen des Sportvereins instand gehalten. 2015 haben die Verhandlungen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Sportanlage an der Schloßstraße begonnen. Zuvor hatte das Land das angrenzende Schloss Bothmer für 36,5 Millionen Euro saniert. Kurz danach wurden die 2001 begonnen Planungen für eine neue Sportanlage wieder aufgenommen.

Die Debatte um den Zustand der Sportanlage im Volksparkstadion an der Schloßstraße und den Bau einer neuen Anlage hat schon eine lange Geschichte, die 1999 begann. Damals bezog Investor Wulf Hartmann mit seiner Frau das adrette Dienerhaus von Schloss Bothmer. Für einen symbolischen Preis von einer Mark hatte er die Barockanlage und für eine weitere Mark den Park gekauft.

Sportplatz sollte Parkplatz werden

Hartmann hatte sich dazu verpflichtet, Schloss Bothmer zur Touristenattraktion auszubauen. Hotelzimmer, Ferienappartements, ein Restaurant, Schwimmbad und Wellnessanlagen sollten entstehen. Einerseits ließen die Investitionen auf sich warten, andererseits scheiterte aber auch die von der Stadt ursprünglich zugesicherte Übereignung des Sportplatzes. Aus ihm wollte Hartmann Parkplätze für Schlossbesucher machen.

Die Sportanlage an der Schloßstraße stammt noch aus den 1970er-Jahren. Der frühere Besitzer von Schloss Bothmer wollte hier einen Parkplatz bauen. Quelle: Robert Niemeyer

Bürgerentscheid gegen Sportplatzverlegung

Im Frühjahr 2006 räumte Hartmann das Feld. Schon sechs Jahre davor hatte es einen Bürgerentscheid in Klütz gegeben. Von den insgesamt 2657 Klützer Wahlberechtigten machten sich 1160 auf den Weg zur Wahlurne. Was nach Auszählung der Stimmen herauskam, war das, was viele schon vermuteten: ein klares Nein für die Sportplatzverlegung. Die Flächen konnten somit nicht an Hartmann verkauft werden.

Standort An der Bamburg verworfen

Nach dem Bürgerentscheid im Jahr 2000 gab es zunächst eine Sperrfrist von zwei Jahren für einen Sportplatzneubau. In der Zeit änderte die Stadt Klütz dann auch ihre Pläne. Bis dahin hatte es die Überlegung gegeben, die Anlage am Standort der Kleingärten An der Bamburg zu bauen. Die wurde verworfen und stattdessen der Beschluss gefasst, die Sportanlage nördlich der katholischen Kirche zu bauen. Dort soll sie auch jetzt entstehen.

Investoren wollten Spaßbad und mehr

Als der Bebauungsplan für das Gebiet erarbeitet wurde, sollte 2001 noch wesentlich mehr entstehen als lediglich eine Sportanlage. Die Meer F.U.N. GmbH hatte Pläne, dort eine Wasserwelt mit Rutschen, Außenbecken, 50-Meter-Bahnen sowie Anlagen für Squash, Bowling, Badminton, Tennis, möglicherweise auch Beach-Volleyball zu bauen. 2004 kam dann die Nachricht, dass weder die Therme noch eine Sportanlage gebaut würden. Die Investoren traten von ihren Plänen zurück.

Pläne von 2001 wieder aufgegriffen

Doch die Pläne von 2001 blieben bestehen und die Klützer Stadtvertreter konnten damit weiterarbeiten, als vom Land das Angebot kam, die alte Sportanlage neben Schloss Bothmer zu kaufen. Was das Land für die Barockanlage mit dem bisherigen Sportareal plant, ist noch nicht bekannt. Da ein großer Parkplatz für Schlossbesucher am Beginn der Schloßstraße gebaut wurde, dürfte es dafür keinen Bedarf mehr geben.

Von Malte Behnk