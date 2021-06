Klütz

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Klützer Feuerwehr Sonntagnacht aus. Gegen 0.40 Uhr hatte der Rettungsdienst die Feuerwehr angefordert, weil in Klütz eine Person in einem Graben steckten. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um einen 16-Jährigen, der nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Graben gelangen konnte. Der Jugendliche hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ob er von einer Brücke in den Graben gestürzt war oder auf andere Weise dort hinein gelangt war, steht bislang noch nicht fest. Die Klützer Feuerwehrleute holten den 16-Jährigen schließlich aus dem Graben und übergaben ihn an den Rettungsdienst.

Der Vorfall sorgt nun für erneute Diskussionen in der Stadt. Denn der Bereich hinter dem Literaturhaus ist – sehr zum Ärger der Anwohner – ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Die treffen sich in dem Park am Bach inzwischen regelmäßig, vor allem in den späten Abendstunden und nachts wird das zum Problem. Der Ort ist von den umliegenden Straßen nicht einsehbar, aber gut zu erreichen mit dem Fahrrad und zu Fuß.

Von Michael Prochnow