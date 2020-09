Klütz

Rund um Klütz sind an den Landesstraßen nach Kalkhorst, Christinenfeld, Boltenhagen und Damshagen kleine Kästen am Straßenrand montiert. Sie zählen die Fahrzeuge, die täglich an ihnen vorbeifahren. So lässt das Straßenbauamt aus Schwerin ermitteln, ob eine weitere Umgehungsstraße gebaut werden kann, die die Klützer Innenstadt deutlich entlasten würde.

Die Idee, eine Umgehungsstraße nördlich von Klütz zu schaffen und damit viel Durchgangsverkehr in Ost-West-Richtung umzuleiten, gibt es schon seit Anfang der 1990er-Jahre. Seit 1992 ist eine Trasse im Flächennutzungsplan der Stadt eingetragen. Jetzt könnte sich zumindest mittelfristig etwas entwickeln. An den Zufahrtsstraßen aus Kalkhorst, Boltenhagen, Christinenfeld, Damshagen und Goldbeck kommend werden Fahrzeuge gezählt.

Viel Verkehr rollt in Ost-West-Richtung durch Klütz. Eine Umgehungsstraße könnte das verbessern. Quelle: Malte Behnk

Mehrere Phasen der Zählung

„Ich finde es gut, dass diese Zählungen jetzt gemacht werden“, sagt der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). „Im Juli hingen auch schon einmal Messkästen und es wurde auch mehrfach von jungen Leuten gezählt, die am Straßenrand postiert waren. Die Ergebnisse sollen uns nach einer Auswertung auch präsentiert werden“, erklärt er. Aus seiner Sicht sei der Bau einer Umgehung aber nicht kurzfristig in den nächsten zwei oder drei Jahren zu erwarten. „Das wird eine lange Planungsphase brauchen“, sagt Mevius.

Auch an der Landesstraße zwischen Boltenhagen und Klütz hängen Messgeräte, die Fahrzeuge zählen. Quelle: Malte Behnk

Wirtschaftlichkeit wird geprüft

Ob es überhaupt zum Bau der Umgehung kommt, hängt am Geld. „Voraussetzung für den Einsatz von Haushaltsmitteln ist, dass die damit realisierte Maßnahme einen volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen hat“, teilt eine Sprecherin des Verkehrsministeriums auf Anfrage mit. Über Nutzen und Probleme hatte bereits die Stadtvertretung ausgiebig diskutiert.

Zählung mit Radar und Bluetooth Rund um Klütz werden Fahrzeuge mit Radar und per Bluetooth gezählt. Seitenradargeräte dienen zur Querschnittzählung des Verkehrsaufkommens. Ein auf einer Fahrbahnseite angebrachtes Gerät kann bei einer zweispurigen Fahrbahn den Verkehr beider Fahrtrichtungen zugleich erfassen. Mit dem Verkehrsaufkommen erhöht sich jedoch der Zählfehler, der durch Fahrzeuge entsteht, die das Seitenradargerät gleichzeitig passieren und dadurch nur als ein einzelnes Fahrzeug erkannt werden. Mit Bluetooth ausgestattete Geräte wie Smartphones, Autoradios oder Freisprechanlagen senden bei aktiviertem Bluetooth eine gerätespezifische Adresse, die von Messstellen empfangen wird. Geschieht dies an mindestens zwei Messstellen, ist bekannt, welchen Weg das Fahrzeug nahm. Weitere Daten über die Geräteadressen hinaus werden nicht erhoben. Automatische Messungen sind oftmals weniger genau als manuelle. Um die Genauigkeit automatischer Messungen abzuschätzen, kann es sinnvoll sein, manuelle Vergleichsmessungen durchzuführen. Auch das ist schon mehrfach in Klütz erfolgt.

Attraktionen locken in die Stadt

„Ich sehe Klütz als einen Zielort für Urlauber und Tagesgäste. Mit Schloss Bothmer, dem Kaffeebrenner, dem Schmetterlingspark und der Altstadt mit Kirche gibt es viele Attraktionen. Deswegen halte ich Klütz nicht für einen Durchfahrtsort und wir sollten den Bau einer Umgehung vorantreiben“, argumentierte Stadtvertreter Hannes Palm (UWG).

Landwirte müssen durch enge Straßen

Auch der Landwirtschaft würde eine Umgehungsstraße nutzen, die den Ost-West-Verkehr aufnimmt. Mehrere große Betriebe müssen die Stadt regelmäßig queren, um von den Betriebshöfen zu den Feldern zu gelangen. In der Erntezeit erhöht sich die Verkehrsbelastung dann deutlich.

An der Lübecker Straße in Sichtweite der Klützer Mühle ist eine der fünf Messstellen, an denen Fahrzeuge gezählt werden. Quelle: Malte Behnk

Bis zu 5600 Fahrzeuge pro Tag

Bereits von 2014 bis 2017 gab es Zählungen, allerdings direkt im Zentrum der Kleinstadt. Nach Angaben des Planungsbüros Logos fahren in den Sommermonaten zwischen 4800 und 5600 Fahrzeuge pro Tag auf der Landesstraße 01 durch Klütz. Von November bis April wurden von 2014 bis 2017 zwischen 3100 und 3400 Fahrzeuge pro Tag gezählt.

Zählung schon für 2019 zugesagt

Aufgrund der damaligen Ergebnisse wurde den Kommunalpolitikern 2019 empfohlen, eine weitere Umgehungsstraße zu schaffen. Das ist aber Aufgabe des Landes, weil es sich rund um Klütz um Landesstraßen handelt. Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) hatte den Klützern bereits für 2019 Verkehrszählungen angekündigt, die jetzt erfolgen.

An der Mühle vorbei

Eine dritte Umgehung könnte im Westen an der Lübecker Straße beginnen und vorbei an der Mühle zum Kreisverkehr an der Boltenhagener Straße führen. Dort enden die ersten zwei Abschnitte einer Ortsumgehung. Bereits von 1988 bis 1990 war von der Einfahrt in die Schloßstraße bis zur katholischen Kirche ein erster Abschnitt gebaut worden. Die dortige Kreuzung der Landesstraßen 03 und 01 wurde mit dem 2011 begonnen Bau des zweiten Teils der Umgehung zum Kreisverkehr umgebaut.

Am östlichen Stadtrand von Klütz nehmen zwei Abschnitte der Ortsumgehung den Nord-Süd-Verkehr auf. Sie verlaufen links und rechts des Kreisverkehrs im Bild. Quelle: Michael Prochnow

Dieser zweite Abschnitt führt von der katholischen Kirche zum Kreisverkehr an der Boltenhagener Straße. Die beiden Abschnitte der Ortsumgehung nehmen aber hauptsächlich den Verkehr von Grevesmühlen zur Ostsee und umgekehrt auf. Für die Fahrzeuge, die die Stadt in Ost-West-Richtung durchqueren, gibt es bislang keine Lösung.

