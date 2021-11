Klütz

Es war ein Freitagnachmittag, als Markus Griese (45) alleine auf einem Acker in der Nähe von Klütz unterwegs war und seine Metallsonde über den Boden schwenkte. Irgendwann gab das Gerät ein Geräusch von sich, das den Fleischermeister dazu bewegte, zu buddeln. „Kurz unter der Oberfläche habe ich dann etwas entdeckt, aber erst gar nicht erkannt, was es sein könnte“, sagt Markus Griese, der erst seit einem Jahr eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger macht. Klar war: Es ist Metall und es scheint alt zu sein. Dass es sich um eine archäologische Sensation handeln würde, hat Markus Griese nicht erwartet.

770 Jahre altes Bischofssiegel

Das halbrunde Bruchstück wiegt 36 Gramm, es ist 5,5 Zentimeter groß. Nachdem Griese seinen Fund gereinigt hatte und Buchstaben erkannte, wurde das Stück Bronze im Kreis von Bekannten aus dem Heimatverein Klützer Winkel begutachtet. Sie stellten fest, es handelt sich um einen Siegelstempel und sie schalteten Dr. Jörg Ansorge vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV ein. „Der erkannte sofort, dass es sich um ein Bischofssiegel handelt und kurz danach war er auch sicher, dass es zu Bischof Ludolf gehört“, sagt Carsten Schmoldt, ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger aus dem Heimatverein in Klütz. Etwa 770 Jahre ist es alt. „Es ist ein Riesenglück, dass Markus so ein Ding nach nur einem Jahr findet“, sagt er. „Noch nie wurde in Deutschland ein Bischofssiegel als archäologischer Fund entdeckt“, hebt Schmoldt die Bedeutung hervor. „Dabei laufen um die 20 000 Leute mit Detektoren rum.“

Nicht jeder darf suchen Nach historischen Schätzen darf nicht einfach jeder suchen. Schon gar nicht darf man einfach einen Metalldetektor kaufen und damit auf Pirsch gehen. Für das Sondengehen benötigt man in Mecklenburg-Vorpommern eine Genehmigung und man muss eine Ausbildung zum Bodendenkmalpfleger machen. Dazu gibt es Wochenendlehrgänge des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege. Dabei geht es um die Epochen der Steinzeit, der Bronzezeit, des Mittelalters und der Neuzeit. Wer mit einem Detektor nach Metall suchen möchte, benötigt einen Zusatzschein und eine Ausbildung in „Methoden der Feldbegehung“. Nur wer sich nach diesen Ausbildungen auch bewährt, kann offiziell zum ehrenamtlichen Boden-Denkmalpfleger ernannt werden. Zu den Aufgaben zählt unter anderem, Funde genau zu dokumentieren und auch die Fundstelle zu vermessen, so dass das Landesamt für Bodendenkmalpflege alles genau dokumentieren und einordnen kann. Wer Bodendenkmalpfleger werden möchte, kann sich an die Landesarchäologie MV, das Dezernat 510 (Erfassung der Bodendenkmale) wenden. Informationen erteilen Dr. Schmidt (Tel. 0385-588-79642, E-Mail j.p.schmidt@lakd-mv.de) oder Dr. Schirren (Tel. 0385-588-79516, E-Mail m.schirren@lakd-mv.de).

Ludolf I. von Ratzeburg floh nach Mecklenburg

Ludolf war im Mittelalter 1236 in Ratzeburg zum Bischof gewählt worden. Er hatte das Kloster Rehna mitbegründet. Von seinem Landesherrn Albrecht von Sachsen verfolgt, floh Ludolf nach Mecklenburg, wo er 1247 oder 1248 in Wismar angekommen sein und dort 1250 auch verstorben sein soll. Allerdings scheint es eine mindestens genauso enge Bindung nach Klütz zu geben. Dort ist ein Bischof im mittelalterlichen Chorgestühl abgebildet und nach dem jetzigen Fund wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Ludolf handelt. „Er kannte die Klützer Kirche wohl noch aus Holz, und als 1248 der Chor in einer der ersten mecklenburgischen Steinkirchen fertiggestellt wurde, könnte er ihn geweiht haben“, sagt Carsten Schmoldt, der sich schon seit seiner Jugend mit der Geschichte des Klützer Winkels befasst.

Wichtiger Fund wird vorerst nicht ausgestellt

„Es lässt sich eine tolle Geschichte um diesen Fund erzählen“, sagt er. Allerdings wird das Bischofssiegel zunächst in einem Depot landen, wenn es im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege wissenschaftlich ausgewertet wurde. „In einem Landesmuseum für Archäologie könnte man es schön ausstellen“, sagt Schmoldt, der seit Jahren für das Museum kämpft. Man könnte viel mit Videos und Mönchsgesängen rund um das Siegel inszenieren.

Starb der Bischof in Klütz?

Für Carsten Schmoldt wird mit dem aktuellen Fund die Vermutung wahrscheinlicher, dass Bischof Ludolf nicht in Wismar, sondern eventuell in Klütz gestorben sein könnte. „Warum sonst hätte hier sein Siegel zerstört werden sollen?“ Als persönliche Unterschrift des Bischofs sei so etwas im Mittelalter bewusst unbrauchbar gemacht worden. „Man sieht deutlich die Spuren eines Messers, Schwertes oder Beils“, sagt auch Markus Griese.

Wahrscheinlich: Ludolf im Chorgestühl

Bei Klütz wurde das Bruchstück eines Siegelstempels des Bischofs Ludolf I. von Ratzeburg gefunden. Er ist vermutlich auch im Chorgestühl der Klützer Kirche abgebildet. Quelle: Heimatverein Klützer Winkel

Er hat nicht nur das Siegel eines hohen Kirchenmannes gefunden, sondern eines Heiligen. Nachdem Ludolf im März 1250 verstorben war, wurde er 1384 als Märtyrer, der für die Rechte und Freiheit der Kirche sein Leben opferte, heiliggesprochen. Ihm ist offenbar auch eine Schnitzerei im Chorgestühl der Klützer Kirche gewidmet. „Im 14. Jahrhundert hat die Klützer Kirche ein neues Chorgestühl bekommen“, sagt Carsten Schmoldt. In Schnitzereien ist dort die heilige Katharina und neben ihr ein Bischof abgebildet. „Es war aber immer die Frage, wer?“, so Schmoldt. Es ist aber mit dem Bischof ein Wolf abgebildet. „Und Ludolf bedeutet übersetzt: ‚der berühmte Wolf‘. Damit halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass auf dem Gestühl Ludolf als Weihbischof abgebildet ist“, sagt Carsten Schmoldt.

Neue Fragen kommen auf

Er ist sich wie Markus Griese sicher, dass das außergewöhnliche Fundstück immer wieder auf dem Acker umgepflügt wurde. „Es wäre spannend, herauszufinden, wie es dort gelandet ist“, sagt Schmoldt. „Das zweite Bruchstück noch zu finden, wäre ein Traum“, sagt Markus Griese, der sein Glück aber nicht strapazieren will.

Von Malte Behnk