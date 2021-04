Klütz

Das sind eigentlich gute Nachrichten für Klütz, doch womöglich nicht für jeden: In ihrer kommenden Sitzung am 12. April werden die Stadtvertreter über den neuen Bebauungsplan mit der Nummer 31.2 abstimmen und den Weg für mehr Wohnraum in der Schlossstadt ebnen.

Das neue Baugebiet entsteht südlich des Bahnhofes, angrenzend an das Areal von Kita, Mehrgenerationenhaus und Seniorenwohnanlage zwischen Umgehung und Schlossstraße. Die Planer schlagen in dessen östlichem Bereich die Errichtung von Einfamilienhäusern vor. Daneben könnten Mehrfamilienhäuser gebaut werden und im westlichen Teil des Gebietes, entlang der Landstraße L 03, Reihenhäuser für zwölf Familien.

Häuser für bis zu 86 Familien können entstehen

In der Summe könnten entsprechend den Plänen zwischen 61 und 86 Wohneinheiten entstehen. Das Problem: Dafür werden Parkplätze für Besucher und Anwohner benötigt. Eine mögliche Lösung dafür wurde in der letzten regulären Bauausschusssitzung zumindest andiskutiert: Am westlichen Rand, innerhalb des zu beschließendes B-Plan-Gebietes, befinden sich mehrere Gebäude im städtischen Besitz, in denen nach Information aus dem Ausschuss 84 Garagen untergebracht sind.

Der neue Bebauungsplan, über den die Stadtvertretung Klütz am 12. April abstimmt. Hier sind keine Garagen (links, innerhalb des B-Plan-Gebietes) mehr vorgesehen. Quelle: Planungsbüro

Diese werden von der Stadt vermietet und sind augenscheinlich belegt. Laut Plan soll hier allerdings künftig eine Straße verlaufen. Außerdem könnten an dieser Stelle Parkplätze für das neue Wohngebiet entstehen – aber nur, wenn die bestehenden Garagen abgerissen werden.

Noch offen, wo Autos künftig parken sollen

Bürgermeister Jürgen Mevius erinnerte in der Sitzung: „Wir schließen dort immer nur kurzfristige Verträge ab, um flexibel zu sein und kurzfristig kündigen zu können.“ Allerdings stand die Frage im Raum: Wo sollen Anwohner künftig die Autos parken, die derzeit dort untergebracht sind? Die Planerin mahnte dazu an: „Wir dürfen durch den Abriss keinen städtebaulichen Missstand schaffen.“

Die Garagen (am unteren Bildrand), die von der Stadt Klütz derzeit vermietet werden, sollen möglicherweise dem neuen Baugebiet weichen. Quelle: Juliane Schultz

Der Ausschuss formulierte am Ende einer kurzen Debatte keine konkrete Empfehlung, wie hier künftig zu verfahren sei. In der nun zur Abstimmung kommenden Beschlussvorlage sind die Garagen jedoch verschwunden.

2013 wurden schon Gärten abgerissen

Deren Abriss wäre nicht der erste in dem Gebiet. Bereits 2013 hatten die Mitglieder des Kleingartens „An der Bamburg“ ihre Parzellen geräumt, die dann von Baufahrzeugen platt gemacht wurden. An ihrer Stelle wurden die Kita, die Seniorenwohnanlage und das Mehrgenerationenhaus des DRK gebaut. Viele der Gartenbesitzer haben sich in den Kleingärten an der Rudolph-Breitscheid-Straße angesiedelt. Als die Pläne für das Areal mit der Kita geplant wurden, entstanden auch die ersten Pläne für das neue Wohngebiet, über das nun abgestimmt wird und für das Garagen abgerissen werden könnten.

Von Juliane Schultz