Klütz

Noch in diesem Jahr soll die Schloßstraße in Klütz geordnet werden. Eine durchgehende Schlange parkender Autos vom Markt bis zur Bahnhofstraße wird dann nicht mehr vorkommen. Außerdem werden für Anwohner Parkausweise eingeführt und für alle anderen die Parkzeit begrenzt.

Entscheidung im April

Zwar hat die Stadtvertretung einen Beschluss des Parkraumkonzeptes noch einmal vertagt, weil im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Umwelt Punkte geklärt werden sollen. Aber im April sollte der Beschluss gefasst werden. So sieht es auch der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). „Es wurde ja Geld dafür ausgegeben, dass ein Ingenieurbüro das Konzept erarbeitet“, sagt er.

Absprachen mit Behörden dauerten lange

Absprachen über die Position und die Anzahl von Stellplätzen am Rand der Straße und über die notwendige Beschilderung mussten in den vergangenen Monaten zwischen den Kommunalpolitikern der Stadt, der Amtsverwaltung, dem Ingenieurbüro Logos aus Rostock und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg hin und her geschickt werden.

Daher sollte es nach dem Beschluss der Stadtvertreter nicht allzu lange dauern, bis die notwendigen Anordnungen zum Aufstellen der Schilder vom Landkreis folgen. Unstimmigkeiten, die während der Planungen aufgetreten waren, wurden eigentlich in den vergangenen Monaten geklärt.

Versetzte Bereiche zum Parken

Vorgesehen ist, dass nur in drei versetzten Bereichen an der Schloßstraße geparkt werden darf. Vom Markt kommend sind acht Stellplätze rechts, dann fünf Stellplätze links und wieder acht Plätze rechts am Straßenrand vorgesehen. Außerdem werden fünf Stellplätze auf einem Grundstück geplant.

„Die versetzten Parkflächen werden auch den Verkehrsfluss in der Straße beruhigen“, sagt Jürgen Mevius. Das Tempolimit von 30 Stundenkilometern werde dann wahrscheinlich besser eingehalten. Da die Schloßstraße das Stadtzentrum mit der Kleinbahn und Schloss Bothmer verbindet, ist so eine Verkehrsberuhigung erwünscht.

13 Grundstücke ohne Abstellmöglichkeit

Maximal 21 Autos an den Straßenrändern sollen genug Platz für den fließenden Verkehr lassen. Zusätzlich werden fünf Stellplätze auf einer Fläche an der östlichen Seite der Schloßstraße sowie sieben Stellplätze an der Bahnhofstraße vorgesehen, die bisher auch fast vollständig zum Parken genutzt wird. Vom Neuen Weg bis zur Bahnhofstraße gibt es laut der Untersuchung für das Konzept 69 Anwohnergrundstücke, von denen 13 keine Abstellmöglichkeit haben.

Gebühr für Parkausweise bei 30 Euro

Die Gebühr für einen Bewohnerparkausweis in Wismar beträgt 30 Euro. Die gleiche Gebührenhöhe plant auch die Stadt Grevesmühlen für den Innenstadtbereich. Anwohner der Klützer Schloßstraße könnten die Parkausweise nach ihrer Einführung in der Amtsverwaltung Klützer Winkel beantragen. Sie werden auf ein Fahrzeug beschränkt und müssen gut sichtbar im abgestellten Auto ausgelegt werden.

Lange Debatte um Verkehr in Schloßstraße

Die Diskussion um die Schloßstraße und das Parken am Straßenrand gibt es in Klütz schon mindestens seit der Eröffnung des Schloss Bothmer als Museum 2015. Zwar hat das Schloss einen eigenen großen Parkplatz, viele Besucher der Kleinstadt, die außerdem die Kleinbahn „Lütt Kaffeebrenner“ und auch das Zentrum um den Marktplatz besuchen, stellen ihr Auto aber auch an der Schloß- und an der Bahnhofstraße ab.

Verkehrsprojekte brauchen viel Zeit

Schon 2019 hatte Bürgermeister Jürgen Mevius zur Umsetzung des Verkehrskonzepts für Klütz gesagt, dass viele Einzelpunkte länger dauern würden. Die Regelung in der Schloßstraße hatte er eigentlich als kurzfristige Maßnahme gesehen. Noch länger könnte es aus Mevius’ Sicht bei einer Verbesserung der Verhältnisse am Lindenring dauern.

Im Lindenring fehlt ein Fußweg

Dort fehlt ausgerechnet in der Nähe des DRK-Seniorenheims und des Gesundheitszentrums ein Fußweg an der Straße. Der Vorschlag aus dem Verkehrskonzept, einen Streifen für Fußgänger auf der Fahrbahn zu markieren, wurde von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt. „Ich möchte aber, dass wir dort eine Lösung finden. Das ist allein schon für die Bewohner der Seniorenanlage wichtig“, sagt Jürgen Mevius.

Von Malte Behnk