Klütz

Trotz Corona und trotz Lockdown, in dem weder Museen geöffnet sind noch Lesungen stattfinden, will das Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz den Todestag des Schriftstellers Uwe Johnson traditionell begehen.

Gottfried Richter liest via Zoom

Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr wurde eine Online-Veranstaltung organisiert. Am Freitag, 26. Februar, lädt das Literaturhaus „Uwe Johnson“ Klütz zusammen mit dem Förderverein ab 19 Uhr zu einer virtuellen Hommage an den Schriftsteller ein. In einer digitalen Lesung via Zoom wird der Schweriner Schauspieler Gottfried Richter Auszüge aus Uwe Johnsons Text „Begleitumstände. Frankfurter Vorlesungen“ lesen.

Im Sommersemester 1979 hielt Uwe Johnson (1934-1984) als Gastdozent für Poetik fünf Vorlesungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die Vorlesungen sollten Einblick in die Arbeitsweise des Schriftstellers vermitteln. Johnson näherte sich dieser Vorgabe auf eine ihm eigene Weise: Er erzählt nicht nur von der Entstehungsgeschichte der „Jahrestage“, sondern auch von dem Einfluss, den die DDR auf sein schriftstellerisches Werk ausgeübt hat.

Anmelden für Link zur Lesung

Uwe Johnson gilt heute als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Gerade sein Werk zeigt, dass auch literarische Texte ein wichtiges Medium der kulturellen Erinnerungsbildung und Identitätsstiftung darstellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Lesung findet aber über Zoom statt. Um den Link zu der Veranstaltung zu bekommen, müssen sich Teilnehmer per E-Mail über service@literaturhaus-uwe-johnson.de anmelden.

Von Malte Behnk