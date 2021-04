Das Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz kann keine Lesungen veranstalten, bietet aber zum Welttag des Buches am 23. April eine Onlinelesung mit dem „Herrn der Stimmen“ Rainer Rudloff an. Er schlüpft in die Rollen aus der fantastischen Welt von Narnia. Drei Tage ist die Lesung abrufbar.