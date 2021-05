Klütz: Schloss Bothmer ist immer einen Ausflug wert

Klütz

Mecklenburgs größte barocke Schlossanlage ist immer ein Ausflug wert. Seit einer aufwendigen Sanierung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern erstrahlt Schloss Bothmer in Klütz (Nordwestmecklenburg) in neuer Pracht. Der herrliche Adelssitz liegt nur vier Kilometer von der Ostsee entfernt. Bis nach Boltenhagen ist es quasi ein Katzensprung.

Das Schloss verdankt seine Existenz dem abenteuerlichen Lebensweg des Grafen Hans Caspar von Bothmer. Er arbeitete für das Königreich England in der legendären Downing Street 10. Von dort aus ließ er sich ab dem Jahr 1726 sein Schloss im Klützer Winkel bauen. Die Fertigstellung erlebte er allerdings nicht.

Barocke Architektur und schöne Landschaft

Das Schloss kann wegen der Corona-Regeln derzeit leider nicht von innen besichtigt werden. Café, Orangerie und Ausstellung sind geschlossen. Aber schon der Ehrenhof beeindruckt die Besucher. Er ist ein Paradebeispiel barocker Inszenierung. Auch lohnt sich ein Spaziergang durch den wunderschönen Schlosspark und die knapp 300 Meter lange Festonallee von Schloss Bothmer. Sie gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Mecklenburg-Vorpommern. So lässt sich in Klütz zu Fuß das Zusammenspiel von barocker Architektur und Landschaftsplanung in einer besonders beeindruckenden Weise erleben.

Für einen längeren Spaziergang empfiehlt sich der dreieinhalb Kilometer lange Weg durch eine schöne Landschaft bis nach Stellshagen. Er führt am Mäuseturm vorbei. Das originelle Bauwerk liegt auf einem kleinen Hügel. Gräfin Bertha von Bothmer ließ den Mäuseturm im 19. Jahrhundert errichten. An seinem Fuß können Spaziergänger wie einst die Frau Gräfin eine Rast einlegen.

Das Schloss gehörte über zwei Jahrhunderte der Familie Bothmer. Zu DDR-Zeiten wurde es zu einem Altenheim umfunktioniert. Nach der Wende setzte ein privater Investor des geplante Nutzungskonzept nicht um. Schließlich wurde Schloss Bothmer Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es kam in die Obhut der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Von Jürgen Lenz