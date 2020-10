Klütz

Fast zwei Monate war das Museum von Schloss Bothmer in Klütz wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Danach kamen die Besucher aber wie im Vorjahr. Die Zahlen für die einzelnen Monate sorgen für Freude bei Museumsleiterin Nadine Schmidt. „Als wir wieder geöffnet hatten, kamen die Leute als wäre Corona gar nicht da“, sagt sie.

Besucherstrom trotz Einschränkungen

Dabei gibt es selbstverständlich auch in Schloss Bothmer strikte Regeln im Bezug auf Hygiene, Abstand und die Zahl der maximal gleichzeitig zulässigen Museumsbesucher. So müssen die Gäste im gesamten Gebäude die Mund-Nasen-Bedeckung tragen, es gibt ein paar Stationen in der Ausstellung, wie eine Sänfte mit Beschallung und ein großes Buch zum Blättern, die nicht genutzt werden können, und es werden keine Audioguides ausgegeben. Ebenso gibt es im Schloss auch keine öffentlichen Führungen.

Anzeige

Kapazitätsgrenze nur angekratzt

„Aber die Besucher nehmen sich deutlich mehr Zeit und finden sich so auch gut alleine in der Ausstellung zurecht“, sagt Nadine Schmidt. Der Vorteil von Schloss Bothmer sei, dass das Museum die einzelnen Räume der Barockanlage zeigt und dort nur wenige Ausstellungsstücke präsentiert werden. „Dadurch ist eigentlich überall genug Platz, um Abstände einzuhalten“, sagt Nadine Schmidt. Die Kapazitätsgrenze von 50 Besuchern gleichzeitig sei bislang nur angekratzt worden.

Informationen zum Museum in Schloss Bothmer Das Museum in Schloss Bothmer ist im Oktober dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von November bis März ist das Schloss sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Donnerstags werden dann um 12 Uhr Führungen über die Schlossinsel angeboten. Der Eintritt ins Museum von Schloss Bothmer kostet aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Regeln 4 statt 6 Euro. Informationen im Internet unter www.mv-schloesser.de. Informationen zum Restaurant Orangerie gibt es auch über die Seite des Schlosses sowie über die eigene Internetseite www.orangerie-schlossbothmer.de.

„Hatten so etwas wie eine Neueröffnung“

„Schon die ersten zwei Wochen im Mai, in denen wir freien Eintritt für alle Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns geboten hatten, waren toll“, sagt die Museumsleiterin. „Dadurch hatten wir nach fünf Jahren so etwas wie eine Neueröffnung und konnten alles einmal auf den Prüfstand stellen“, erzählt sie. Daran schlossen sich dann die Sommerferien an und der Besucherstrom habe sich bis jetzt in den Oktober gehalten.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Gäste halten sich länger auf

Positiv hat sich das Interesse an Schloss Bothmer auch abseits des eigentlichen Museums ausgewirkt. „Gäste haben sich auch deutlich länger im Park und in unserem Schlossladen aufgehalten und die Gastronomie in der Orangerie genutzt.“ Im Souvenirshop finden Gäste nicht nur viele Informationen über das Schloss und seinen Erbauer, sondern auch viele britische Produkte. Englischer Tee, extra importiert, ist derzeit der Renner.

Der Schlossladen von Schloss Bothmer in Klütz bietet Besuchern viele Souvenirs von regionalen Produkten bis zu importiertem, englischem Tee. Quelle: Malte Behnk

Großveranstaltungen fehlen

Allerdings sind viele Großveranstaltungen in diesem Jahr ausgefallen, die für Schloss Bothmer Werbung sind oder eben Besucher anlocken, die sonst nicht auf das Museum aufmerksam werden. So sind die Veranstaltungen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, aber auch große Aktionen wie die Messe British Flair, das Kammermusikfestival und der Museumstag abgesagt worden. „Wir hatten jetzt die Kunstschau des Künstlerbundes. Das war ein großes Glück“, sagt Nadine Schmidt.

47 Trauungen im Gartensaal

Ungebrochen groß ist auch trotz der Corona-Pandemie der Wunsch, in Schloss Bothmer zu heiraten. Obwohl die Trauungen mit deutlich weniger Teilnehmern und unter den Corona-Hygiene-Regeln abgehalten werden müssen, hat sich ihre Zahl zu 2019 sogar noch gesteigert. 47 Paare haben sich in diesem Jahr im Gartensaal des Schlosses das Ja-Wort gegeben, zehn mehr als im Vorjahr.

Hoffen auf verlängerte Saison

Nadine Schmidt hofft jetzt, dass auch Schloss Bothmer von einer Saisonverlängerung profitiert, die sich im Tourismus andeutet. „Es wäre ganz toll, wenn es jetzt auch mehr Winterpublikum gibt“, sagt sie. Im Oktober kann das Schloss dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Von November bis März ist das Museum sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. „Wir bieten dann donnerstags Führungen mit einem Gästeführer über die Schlossinsel an. Er gibt dann auch viele Erklärungen über die Ausstellung im Schloss, so dass sich die Besucher dann noch auf einen individuellen Rundgang durchs Museum begeben können“, sagt Nadine Schmidt. „So können wir unsere Gästeführer wieder etwas einbinden“, berichtet sie.

Von Malte Behnk