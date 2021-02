Klütz

Die kleine Allee von der Schloßstraße in Klütz zum Schloss Bothmer wird sich in den kommenden Wochen verändern. Voraussichtlich ab Montag, 22. Februar, werden im Schlosspark sowie in der Zufahrtsallee umfassende Baumpflegearbeiten durchgeführt, die bis Ende März dauern.

Neun Bäume werden gefällt und ersetzt

Der Baumbestand an der Zufahrtsallee wurde von einem externen Sachverständigen begutachtet. Dieser hat festgestellt, dass Altbäume entlastet und um drei bis fünf Meter gekürzt werden müssen. Dabei werden alle Linden auf eine einheitliche Höhe gestutzt. Neun Bäume müssen gefällt werden. Dafür ist eine Nachpflanzung geplant.

Alle Maßnahmen wurden mit den Denkmal- und Naturschutzbehörden abgestimmt. Im Zuge der Baumpflegearbeiten kommt es zu Einschränkungen in der Nutzung und Befahrbarkeit der Allee.

Von Malte Behnk