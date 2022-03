Klütz: Schmalspurbahn „Lütt Kaffeebrenner“ fährt ab 1. April wieder

Die Fahrt durch Wiesen und Felder mit der Schmalspurbahn „Lütt Kaffeebrenner“ in Klütz (Nordwestmecklenburg) können Eisenbahnfreunde ab dem 1. April wieder genießen. Am Osterwochenende gibt es spezielle Fahrten.

Die Kleinbahn "Lütt Kaffeebrenner" in Klütz startet am 1. April wieder in ihre Saison. Quelle: Malte Behnk