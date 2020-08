Gegen die Ausbreitung des Coronavirus muss in der Regionalen Schule Klütz eine Maske getragen werden. Schüler, die mehrfach dagegen verstoßen, bekommen einen schriftlichen Verweis. Das ist notwendig, weil offenbar einige Schüler die Maske absichtlich „vergessen“.

An der Regionalen Schule in Klütz gilt die Maskenpflicht auf dem Weg ins Gebäude sowie auf den Gängen. In der Klasse und auf den drei Höfen dürfen Schüler frei atmen. (Symbolbild) Quelle: Robert Michael