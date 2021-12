Klütz: So stellt sich Niclas die Skaterbahn vor

Klütz

Niclas Berg aus Arpshagen ist ein sportlicher Zwölfjähriger, der für sein Leben gern BMX-Rad, Mountainbike und Skateboard fährt. Für seine Leidenschaft muss er allerdings immer entweder auf die Bahnen nach Kalkhorst oder Grevesmühlen fahren. „Das nervt!“, stellt er kurz und knapp fest. Im Sommer ginge das ja noch, aber nicht mehr im Herbst und Winter, wenn die Tage nach der Schule ohnehin so kurz sind. „Jugendliche brauchen mehr Auslauf und Aktivitäten, die zu uns passen“, fordert er. Seine Freunde fänden das auch cool und würden den Park auch nutzen. „Nur die Mädchen nicht, die fahren nicht so gern Rad oder Skateboard.“

Mit Playmobil ein Modell gebaut

Als er seinen Eltern von seinem Wunsch einer Bahn für Skater und Biker in Klütz erzählt, haben sie ihn ermutigt: „Bau doch ein Modell und zeige es mal in der Schule“, riet ihm seine Mutter, Inka Berg. Aus Holz, Pappe, Sand, Stein und Playmobil baute Niclas ein Modell, wie es sonst Architekten und Stadtplaner machen. Das Feedback in der Schule war gut und so präsentierte Niklas seine Idee auch den Studenten, die im Spätsommer nach Klütz gekommen waren, um Zukunftsideen für die Stadt zu diskutieren. Sie ermutigten Niclas, mit seinem Modell in den Bauausschuss zu gehen.

„Ich war ganz schön aufgeregt, als ich vor den Politikern gesprochen habe“, gibt Niclas zu. Dazu gab es gar keinen Grund, berichtet Angelika Palm, die die Sitzung geleitet hat. „Niclas hat das toll gemacht und die Bauausschuss-Mitglieder auf Anhieb überzeugt: Wir wollen das auf jeden Fall umsetzen!“ Die Ausschuss-Mitglieder loben Niclas für seine Kreativität: „Auch wenn die Idee nicht neu ist, jetzt können wir es uns auch bildlich vorstellen.“

Half-Pipe, Table und Rail

Niclas Modell sieht eine Mountainbike-Bahn, eine Half-Pipe, einen sogenannten „Table“, ein Geländer – die Skater nennen es „rail“ zum Gleiten und eine Rampe zum Springen vor. Auch die Preise hat der Zwölfjährige bereits kalkuliert. Für knapp 20 000 Euro könnten seine Vorstellungen realisiert werden. „Ich habe gehört, die Stadt hat noch Geld für Aktivitäten über“, sagt der Sechstklässler. Und man könne ja auch Spenden sammeln. „Sie haben mir im Bauausschuss versprochen, dass wir das irgendwie hinkriegen.“

Bürgermeister Jürgen Mevius stimmt zu: „Wir werden versuchen, die Erdarbeiten über Sponsoring, freiwillige Helfer und in Eigenregie hinzukriegen.“ Es gebe in Klütz ja einige Betriebe, die über entsprechende Technik verfügten und vielleicht unterstützen würden. Für den Rest müssten Mittel in den Haushalt eingestellt werden. „Wir werden das Projekt auf jeden Fall umsetzen“, verspricht der Bürgermeister. Nun müsse aber erst mal ein geeigneter Platz gefunden werden.

Am Sportplatz ein Standort?

Niclas weiß schon genau, wo er den Skatepark gern hätte: „Neben dem alten oder am neuen Sportplatz“, wünscht er sich. „Auf jeden Fall ein bisschen außerhalb, damit wir niemanden stören, wenn wir mal laute Musik hören.“ Dem Standort am alten Sportplatz muss Bürgermeister Mevius eine Absage erteilen: „Das Gelände will das Land für Schloss Bothmer kaufen“. Aber auf dem Vorplatz des neuen Sportplatzes kann er sich einen Skatepark sehr gut vorstellen. „Wenn alles gut läuft, können wir das schon im nächsten Jahr umsetzen.“

Der Bürgermeister ist begeistert von Niclas Mut und Initiative: „Wir würden uns freuen, wenn das Schule macht und sich noch mehr Jugendliche in die kommunale Arbeit einbringen.“

Von Annabelle von Bernstorff