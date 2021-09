Klütz

Ulrich Arph führt bei den Kultournächten als Nachtwächter durch Klütz. An anderen Tagen bietet er Stadtführungen und Führungen durch die St.-Marien-Kirche an. „Sie werden ganz gut angenommen“, sagt er. Interessenten können sich bei ihm melden unter der Telefonnummer 038825/26510. Spenden der Teilnehmer kommen dem Kirchbauverein zugute.

Ulrich Arph engagiert sich als Vorsitzender der Gemeinschaft, die sich für den Erhalt des Bauwerks einsetzt. Sie gründete sich 1994. Seitdem setzt er sich für die Restaurierung der Marienkirche in Klütz ein.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie zählt zu den bedeutendsten Stadtkirchen in Mecklenburg. Ihr ältester Teil, der romanische Chor, stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Ebenfalls aus dieser Zeit ist eine Tauffünte aus Granit. Sie ist das älteste Teil der Innenausstattung. Das Langhaus wurde später im Übergangsstil von Romanik zu Gotik erbaut. Der quadratische 56 Meter hohe Turm wurde vermutlich im 14. Jahrhundert angefügt. Er diente in früherer Zeit auch als Seezeichen. Das achteckige Dach hat die Form der in Norddeutschland typischen „Bischofsmütze“.

Von Jürgen Lenz