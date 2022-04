Klütz

Dieser Sonntag in der Klützer Sporthalle ist kein Tag wie jeder andere. Es ist ein Sport- und Freizeittag für aus der Ukraine geflüchtete Menschen. Fern von ihrer Heimat soll ihnen für ein paar Stunden etwas Abwechslung geboten werden. Soweit das mit Sport und Spiel für sie in dieser Zeit überhaupt möglich ist.

Ja, es ist weitaus mehr als nur ein Sportfest. Von gewöhnlich kann ohnehin nicht die Rede sein, als es vom Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) eröffnet wird. Er ist positiv überrascht, wie viele Leute gekommen sind. Dann dankt er den unzähligen ehrenamtlichen Helfern, von denen bereits viele die Stationen bezogen haben, wo sie zu Spiel, Sport und Spaß einladen. Im Nebengebäude der Schule sind es zum Beispiel neben der Schulleiterin Jana Malek weitere fünf Lehrerinnen und Lehrer, die zum Bastelspaß einladen. Drinnen in der Halle staunt Peter Glaefeke, Tischtennisspieler beim SV Klütz, wie schnell die Schläger genommen werden und es an den Platten hoch hergeht.

Auch C-Jugend-Fußballtrainer Henry Vinke hat gleich alle Hände voll zu tun. Die Kinder und Jugendlichen stürmen geradezu diesen abgetrennten Teil der Halle. Jens Templin von „Kick for Kids“ hatte kurz zuvor noch Mannschaften wählen lassen. Der Verein, den er leitet, ist selbst ebenfalls mit vollem Engagement dabei und hat für die große Hüpfburg vor der Halle gesorgt. Templin war Anfang März selbst Teil eines Teams, das mit zwei Lkw 10 000 FFP 2-Masken nach Warschau brachte. Dort traf er auch auf Mütter, die mit ihren Kindern auf der Flucht waren. Was mögen sie wohl gefühlt haben. Probleme, die wir manchmal haben, sind in seinen Augen nur klein gegen die Dinge, die diese Menschen derzeit erleben.

Was die vor dem Krieg Geflohenen bereits durchgemacht haben, muss furchtbar gewesen sein. „Ich hatte ein großes Haus, Auto und Einkommen“, sagt Galina. Mit ihren Kindern Matey (15) und Dana (13) floh sie aus Gostomel, einem Ort nahe Kiew. Dabei musste sie auch mit ansehen, wie Nachbarn ihre Hunde erschossen. „Das war beängstigend“, sagt die Frau, die ihre Heimat und ihren Mann vermisst. Und die Kinder ihren Vater und die Freunde. Da ist es schön, wenn es so einen Tag wie in Klütz gibt.

Doreen Otto backt Waffeln. Quelle: Dirk Hoffmann

Mitgebracht in die Schloss-Stadt hat die kleine Familie Christine Geburtig vom Lottihof aus Seefeld. Sie nahm insgesamt neun Flüchtlinge bei sich auf und hat Kontakt zu weiteren, vom Krieg betroffenen Menschen. Zu ihnen gehört Victoria, die Charkiw aufgrund der ständigen Bombardierungen verlassen musste. Sie weiß nicht, wann sie wieder ihre Enkeltochter in die Arme schließen kann. Denn Schwiegersohn und Tochter wollen Charkiw nicht verlassen. Das bedrückt sie sehr. Dabei schaut sie zu Geburtig, die der gelernten Melkerin eine Arbeit in Testorf besorgt hat. Sie bedankt sich für die Hilfe und ist gespannt auf das, was sie an diesem Sonntag in Klütz erwartet.

Mütter mit Babys aus Warschau abgeholt

Angespannt ist wenige Minuten vor dem Start Stefanie Lehmann, die an diesem Tag wohl die gefragteste Frau ist. Bei ihr laufen alle organisatorischen Fäden zusammen. Sie hatte die Idee zu diesem Tag, nachdem sie mit einem Transporter des Grevesmühlener Pflegedienstes Moll nach Warschau gefahren war, dort auf viele Flüchtlinge traf und selbst drei Mütter mit Babys und weiteren Kindern heil ins mecklenburgische Bruel brachte. Das hatte die junge Frau derart tief berührt, dass sie Menschen wie diesen ein Lachen ins Gesicht zaubern wollte.

Lehmann nahm dann neben ihrem Beruf als Bezirksschornsteinfegerin Kontakt zu Vereinen auf. Das Echo war enorm, viele Vereine und Privatpersonen sagten ihre Hilfe zu. Neben dem SV Klütz und dem Verein „Kick for Kids“ gehörten zu ihnen unter anderem auch der Budokan-Verein sowie große Teile der Freiwilligen Feuerwehr Klütz. Während die Kinder und Jugendlichen unter der Leitung ihres Jugendwehrführers Michael Jenner zu Spielen wie dem Leinenzielwurf oder dem Kegelwerfen einluden, standen einige erwachsene Einsatzkräfte am Grill und versorgten die Besucher mit Bratwürsten. Daneben gab Andreas Schroeter Softeis an die Flüchtlinge und die freiwilligen Helfer aus. Zusammen mit dem Handwerker- und Gewerbeverein Klütz sponserte seine Frau Anette Schroeter als Inhaberin des Imbisses die Gutscheine, die der Bürgermeister Jürgen Mevius verteilte. In der Sporthalle backte derweil Doreen Otto fleißig Waffeln und andere Frauen wie Antje Rudolph, hatten alle Hände voll zu tun, die von diesen und weiteren Müttern selbst gebackene Kuchen auszugeben.

Christine Geburtig mit Victoria und Galina (4. v. l .) sowie ihrem Sohn Matey. Quelle: Dirk Hoffmann

Es war ein buntes Bild, das Theresa und Rebekka Kommke noch zusätzlich aufhellten. Die Schwestern aus Grevesmühlen schminkten die Kinder. „Das liebe ich. Hier habe ich viel Spaß“, meinte zum Beispiel die achtjährige aus der Ukraine geflohene Mariana. Ihr wurde ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. So wie es sich die Initiatorin Stefanie Lehmann gewünscht hatte. Sie war rundum zufrieden. Über 100 Flüchtlinge kamen. Um die aktuell geltenden Corona-Regeln einhalten zu können, galt in der Halle die 3G-Regel und die Maskenpflicht. Außerdem waren die Flüchtlinge zuvor an den Standorten in Wohlenberg, Klütz und Boltenhagen von Anna Moll vom Pflegedienst Moll getestet worden.

Von Dirk Hoffmann