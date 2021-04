Klütz

Seit einem Jahr ist Moritz Kirczek für den Tourismus in und um Klütz verantwortlich. Seine Stelle bei der Stadt wurde gerade um ein Jahr verlängert. Ein Grund nachzufragen, was der 29-Jährige bislang erreicht und in den kommenden Monaten vorhat.

Herr Kirczek, wie ist die Bilanz für Ihr erstes Jahr in Klütz.

Es war überraschend arbeitsreich!

Wieso, dachten Sie, es sei ein Job zum Ausruhen?

Nein, aber ich hatte ja im Lockdown angefangen und dachte, nun wird es mit dem Tourismus schwierig. Doch im Juni habe ich zwei neue Kolleginnen bekommen – eine in der Stadtinformation und eine in der Bibliothek und meine Stelle ist ja auch erst neu geschaffen worden. Da mussten wir erst einmal viel Organisatorisches klären und eine Basisstruktur schaffen.

Das heißt, es gab keine Vorgaben, wie Sie Ihre Stellen ausfüllen sollen?

Doch, die klare Vorgabe war und ist immer noch, dass Klütz als „Erholungsort“ anerkannt wird, einiges noch einmal neu zu denken und neu zu strukturieren. Das fing damit an, dass wir zum Beispiel die Flyer von 2009 nicht mehr nutzen.

Ich kenne die vorpommersche Ostseeküste sehr gut. Im Vergleich dazu verspüre ich im Klützer Winkel eine Aufbruchstimmung und habe das Gefühl, was andernorts schon gelaufen ist, wird hier erst noch passieren. Ist das nur mein privater Eindruck?

Nein, den Eindruck habe ich auch. Ich hatte in der Gegend 2012 einen Bundesfreiwilligendienst absolviert und sehe mit diesem Abstand von neun Jahren den Aufbruch. Man sieht den Generationenwechsel und an vielen Ecken, dass es eine ganz aktive Region geworden ist. Man sieht natürlich Boltenhagen als Leuchtturm, aber ringsum ist noch vieles sehr ursprünglich. Das wird aber nicht so bleiben. Hier ist die letzte Region, die noch nicht zu 100 Prozent touristisch erschlossen ist.

Lesen Sie auch: Bauen, Wohnen und Tourismus in Gemeinde Hohenkirchen: Wo ist was am Klützer Winkel erlaubt?

Muss man das denn?

Nein, finde ich nicht. Aber es wird von Touristen ohnehin erschlossen werden, weil das ein Trend ist, gegen den man sich nicht verwehren kann. Einfach weil, auch durch Corona, Urlaub im eigenen Land boomt. Da war es klug von Klütz, jemanden einzusetzen, der sich Gedanken macht, wie Tourismus funktionieren kann, ohne dass die Einwohner sich zurückgedrängt fühlen.

Der Reiz am Klützer Winkel ist ja, dass es hier Orte gibt, bei denen man froh ist, dass dort noch keine touristische Entwicklung stattgefunden hat. Bei mir kommt Wehmut auf, wenn ich denke, dass diese Orte auch noch entdeckt und erschlossen werden.

Der Tourismus sucht sich eben seine geheimen Orte und zerstört sie im schlimmsten Fall. Das kann man aber über Angebote und Besucherlenkung steuern: Lieber den einen Gast, der mehr Geld dalässt, als zehn Gäste, die wenig Geld dalassen. Aber das braucht kluge Konzepte.

Haben Sie die in der Tasche?

Natürlich habe ich viele Ideen, aber ein Jahr ist recht kurz für ein fertiges Konzept. Ich musste zunächst die Region kennenlernen und feststellen, dass Klütz sehr darauf bedacht ist, Bewohnerstadt zu bleiben und eben nicht rein touristisch zu werden.

Mitten in Ihre Zeit hier ist ja das große Projekt an der Wohlenberger Wiek geplatzt, wo Parkplätze und eine Strandversorgung entstehen sollen. Wie waren Sie da eingebunden?

Nur wenig. Den Bebauungsplan gibt es ja schon sehr lange. Es ist jetzt einfach der Moment, an dem man das, was lange angedacht war, umsetzen kann, weil nun die Fördermittel zur Verfügung stehen. Ich finde den Zeitpunkt aber sehr gut, weil wir strukturieren müssen, bevor der Tourismus noch größer wird.

Mehr zum Thema: Trotz viel Kritik: Klütz beantragt Fördergeld für Stadtstrand in Wohlenberg

Jetzt, mit etwas Abstand: Hätten Sie das Projekt anders kommuniziert? Stichwort: „Stadtstrand“ – darauf gab es teils heftige Reaktionen.

Ja, das war ein irreführender Begriff. Mit dem Wort Stadtstrand verbindet man: Wir bauen eine Promenade und pflastern den Strand zu. Ich glaube, das war zu forsch angegangen.

Also die Wortwahl?

Richtig, dadurch sind zu viele Missverständnisse entstanden, nämlich, dass sich die Planung auf die ganze Wohlenberger Wiek bezieht, was nicht der Fall ist. Es geht nur um die Fläche rund um den Parkplatz. Andererseits ist es auch schön, dass sich dadurch mehr Menschen mit der Politik und Entwicklung der Stadt auseinandergesetzt haben.

Ich hatte neulich Stefan Tuma gesprochen, den Imbissbetreiber an der Mole. Der sagt, dass an der Wohlenberger Wiek tatsächlich etwas passieren muss in Sachen Parken, Versorgung und Sauberkeit. Er sagt aber auch: Wie kann man in so einen Entwurf eine Königspalme malen? Das fand er unklug.

Das zeigt sehr schön, wie wichtig den Menschen die heimische Natur ist. Und man sieht, wie viel Sensibilität wir benötigen, niemanden mit Gedankenlosigkeit vor den Kopf zu stoßen – auch nicht, wenn es um eine Deko-Palme in einem Vorentwurf geht.

Stefan Tuma im Gespräch: „Fisch-König“ vom Klützer Winkel: Darum liebe ich die Wohlenberger Wiek

Ich habe gehört, dass früher an Spitzentagen 15 000 Menschen am Stand in der Wohlenberger Wiek waren. Heute sind es um die 8000.

Genau, und wir sprechen nur über 1200 Parkplätze, die wir neu strukturieren wollen. Die Zahl klingt groß, aber in Wirklichkeit sind die Menschen ja längst da. Wir wollen das Gebiet lediglich neu ordnen.

Die Gemeinde Hohenkirchen plant, wenn man genau hinschaut, etwas Ähnliches – einen neuen Parkplatz mit Strandversorgung. Nur die haben ihren Plan nicht so groß kommuniziert wie Klütz.

Na, groß kommuniziert hat es ja die Zeitung.

Stimmt, wir waren das. Der Punkt geht an Sie. Apropos groß: Was in Klütz ja noch einmal massiv reinhaut, sind die geplanten Ferienhaussiedlungen in Wohlenberg und Christinenfeld. Haben Sie da überhaupt noch Gestaltungsmöglichkeiten?

Nein, und das wäre auch nicht klug, in ein beschlossenes Projekt einzugreifen – zumal ich es ja nicht von Anfang an begleitet habe.

Und zeichnen sich weitere solcher Projekte ab, bei denen Sie jetzt noch Impulse setzen können?

Nach meinen aktuellen Informationen ist die Gemeinde damit touristisch ausentwickelt. Und mehr brauchen wir auch erst einmal nicht, weil wir sonst wieder beim Thema Massentourismus sind. Ich denke, dass viele kleine Dinge wichtiger sind.

Welche sind das?

Im Sommer wird es zum Beispiel am Markt einen Pop-up-Park geben, wo wir eine Blühwiese gestalten. Es gibt viele kleine Initiativen, für die ich Ansprechpartner sein will. Es sind am Ende Angebote wie die Alte Molkerei, das Schmetterlingshaus, der Kaffeebrenner, das Schloss oder die Staudengärtnerei, die die Menschen weg von der Ostsee ins Hinterland locken. Das alles und die Gemeinden zu vernetzen, sehe ich als Basisarbeit. Das ist im Moment entscheidend.

Von Juliane Schultz