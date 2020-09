Klütz

Das Westportal der Klützer St.-Marien-Kirche am Fuße des großen Turms war früher der Haupteingang, von dem aus der erste Blick der Kirchenbesucher direkt auf den prächtigen Altar fiel. Die historische Tür mit zwei Flügeln, die wohl bei der umfassenden Sanierung 1844 eingebaut wurde, ist jetzt gründlich restauriert worden.

Nur der Anstrich fehlt

Der Wismarer Tischler Mathias Podlasly und seine Mitarbeiter sind auf solche Restaurierungen spezialisiert. Sie haben etwa drei Wochen reine Arbeitszeit gebraucht, um stark beschädigte Eichenholzelemente zu ersetzen. Jetzt ist das Portal fast wieder so, wie es vor etwa 180 Jahren war, nur ein dunkler Anstrich fehlt noch.

Tischler Mathias Podlasly (l.) aus Wismar hat mit Uwe Gevert die Türen im Westportal der Klützer Kirche eingehängt und macht letzte Feinarbeiten. Quelle: Malte Behnk

Drei Wochen reine Arbeitszeit

„Wir haben da etwa drei Wochen reine Arbeitszeit reingesteckt“, sagt der Tischlermeister. Er beschreibt, dass im Bereich unter den kleinen Fenstern der Türen schon vor längerer Zeit Füllungen aufgeschraubt worden waren. Sie hatten die eigentliche Türfüllung verdeckt. „Darunter war das Holz im unteren Bereich der Türen sehr stark beschädigt“, sagt Podlasly. Offenbar war hinter die aufgeschraubten Platten auch Wasser gelaufen.

Historisches Holz nur im Innenbereich

In die Flächen hat er jetzt neues Eichenholz eingefügt. „Man könnte im Innenbereich auch historisches Holz benutzen“, sagt Mathias Podlasly. „Für Außentüren ist es meistens aber schon zu sehr verwittert, dass Feuchtigkeit nicht mehr so gut abgehalten wird.“

Kirchbauverein ist zufrieden

Regen und Schnee hatten auch dem prunkvollen Westportal zugesetzt. „Die Türen waren vor allem dort beschädigt, wo der Regen hingekommen ist“, sagt Ulrich Arph, der Vorsitzende des Kirchbauvereins in Klütz. Der Verein zahlt die Restaurierung der historischen Tür. Arph freut sich, dass der Stil der kleinen neogotischen Fenster in der Tür in den unteren Füllungen aufgegriffen wurde. Auch dort finden sich die typischen Bögen, und senkrechte Leisten wirken wie eine Verlängerung der feinen Fensterrahmen.

Tischler Mathias Podlasly (l.) aus Wismar und Ulrich Arph, Vorsitzender des Kirchbauvereins, begutachten das restaurierte Westportal der Klützer Marienkirche. Es führt in den Turmraum, den der Kirchbauverein nutzen möchte. Quelle: Malte Behnk

Altes Glas für Restaurierungen gesammelt

Auch im oberen Bereich der Flügeltür gab es viel Arbeit für die Tischler. „Wir haben alle Scheiben vorsichtig herausgelöst und nummeriert, um sie später wieder an ihren Platz zu setzen“, sagt Mathias Podlasly. „Einige, die schon erneuert worden waren, haben wir durch altes Glas ersetzt. Das sammeln wir für solche Fälle“, so der Tischler. Es falle eben auf, wenn eine der Scheiben nicht so wellig ist, weil sie industriell hergestellt wurde.

Flügeltür schließt wieder leicht

Dann wurden die schmückenden Rahmen gereinigt und schließlich alle Scheiben wieder verkittet. Auch die Beschläge der alten Tür und ihr Schloss wurden gereinigt und wieder eingebaut. „Jetzt schließt die Tür wieder ganz leicht“, sagt Mathias Podlasly und Ulrich Arph überzeugt sich direkt davon.

Tischler Mathias Podlasly aus Wismar hat auch diese Tür zur Winterkirche erneuert. Quelle: Malte Behnk

„Ich habe die Handwerker auch zweimal in der Werkstatt in Wismar besucht“, sagt Arph. „Ich bin selber begeistert von Holzarbeiten und finde toll, was mit der Tür gemacht wurde.“ Die Wismarer Werkstatt hatte bereits zuvor den Auftrag erhalten, die weniger Prunkvolle Tür zur angebauten Winterkirche zu erneuern. Damit hatten die Tischler schon den nötigen guten Eindruck hinterlassen.

Die Marienkirche Die Marienkirche in der mecklenburgischen Kleinstadt Klütz ist eine backsteingotische Kirche aus der Zeit des Übergangs von der Romanik zur Gotik. Sie ist vom Baukörper für die Gegend um Wismar zwar typisch, aber deutlich größer als die sonst in Mecklenburg anzutreffenden Landkirchen in den Dörfern. Der Grund liegt in der Bedeutung des Fleckens für die Umgebung im Klützer Winkel, dessen Wälder in Rodungszeit bereits 1188 von Kaiser Barbarossa urkundlich der Stadt Lübeck als Holzreserve für den Haus- und Schiffbau zugesagt wurden. Der Baukörper besteht aus einer dreischiffigen Halle als Mittelteil von je drei Jochen unter Kreuzgewölben hinter einem quadratischen Westturm aus neuerer Zeit. Der Turm hat die Breite des Mittelschiffs. Der merkwürdig langgestreckte Chor besteht aus zwei hintereinanderliegenden nahezu quadratischen Rechtecken. 1701 wurden Gewölbe neu unter die alten ursprünglichen Gewölbe gezogen. Zur Ausstattung gehören der Barockaltar vom Anfang des 18. Jahrhunderts, die reich beschnitzte Renaissance-Kanzel aus dem Jahr 1587 mit den Wappen mecklenburgischer Adelsfamilien und das Römergestühl aus dem frühen 15. Jahrhundert. Ein alter gotischer Taufstein, der 1844 auf dem Kirchhof wiedergefunden wurde steht in Gegensatz zu einer reich beschnitzten Taufe der Spätrenaissance, deren Gehäuse aus dem Jahr 1653 stammt. Friedrich Wilhelm Winzer schuf im Jahr 1871 die zweimanualige Orgel mit 20 Registern. Die Kirche Klütz ist in der Regel bis Ende Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs erklingt beim Orgelpunkt von 15 bis 17 Uhr die frisch restaurierte Winzerorgel.

Westportal wird nicht zum Haupteingang

Auch wenn es früher sicher so war, soll das Westportal nach der Restaurierung nicht wieder zum Haupteingang der Kirche werden. „Für Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen wird das vielleicht so gemacht, aber der Haupteingang bleibt auf der Südseite“, sagt Ulrich Arph. Die Kosten der Restaurierung des Westportals belaufen sich voraussichtlich auf etwa 7000 Euro. „Diese Tür ganz neu zu bauen hätte sicher 15 000 bis 20 000 Euro gekostet“, vergleicht Mathias Podlasly.

Die Marienkirche in Klütz. Quelle: Malte Behnk

Kirchbauverein will Turmraum nutzen

Der Kirchbauverein möchte als nächstes den Turmraum hinter der restaurierten Tür renovieren und dann seine Vereinsarbeit dort zeigen. Der Kirchbauverein, der 2019 sein 25-jähriges Bestehen feierte, hat insgesamt 220 000 Euro vor allem durch Spenden für den Erhalt der Kirche zusammengetragen. Damit konnten Eigenanteile für Reparaturen und Sanierungen bezahlt werden.

