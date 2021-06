Klütz: Wetterexperte Stefan Kreibohm liest im Park von Schloss Bothmer

Klütz

Am 5. September um 16 Uhr soll es endlich so weit sein: Die mehrfach verschobene Lesung zum Buch „Kreibohms Welt“ mit dem Wetter-Experten Stefan Kreibohm findet im Park von Schloss Bothmer als Open-Air-Veranstaltung statt. Die gemeinsame Lesung des Literaturhauses Uwe Johnson und des Schlosses Bothmer war ursprünglich für den 18. April 2020 vorgesehen und musste aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen verschoben werden.

Bereits gekaufte Karten sind gültig

Die bereits im letzten Jahr erworbenen Karten sind immer noch gültig. Die Ticketinhaberinnen und -inhaber werden aber gebeten, telefonisch oder per E-Mail ihre Teilnahme an der Lesung zu bestätigen. Denn für einen sicheren Kulturgenuss werden die Kontaktdaten zur Nachverfolgung aufgenommen und die Sitzplätze bereits im Vorfeld vergeben. Gemäß der aktuellen Ausgabe der Corona-Landesverordnung besteht für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung bis zum Einnehmen des Sitzplatzes zu tragen.

Zusätzliche Tickets jetzt bestellen

Da die Veranstaltung jetzt unter freiem Himmel stattfindet, stehen nun zusätzliche Tickets zur Verfügung. Diejenigen, die im letzten Jahr eine Karte für die Lesung erworben haben, aber an dem neuen Termin nicht teilnehmen können, erhalten eine Rückerstattung des Ticketpreises. Für die Bestätigung der Teilnahme, eine Ticketreservierung oder für die Erstattung des Ticketpreises steht folgende Ansprechpartnerin im Schloss Bothmer zur Verfügung: Jenny Steinbrecher (Tel.: 0385 588 41512 oder per E-Mail: jenny.steinbrecher@ssgk-mv.de).

Im August ist Gartentag im Park

Das Museum in Schloss Bothmer ist seit dem 1. Juni dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr auch wieder für Besucher geöffnet. Die nächste Veranstaltung in Schloss Bothmer, noch vor dem Abend mit Stefan Kreibohm, wird der Gartentag am 14. August sein. Dann wird Sprecherin Marit Beyer aus „Sissinghurst – Portrait eines Gartens“ lesen. Außer der Lesung werden am Gartentag, der 2020 ausfallen musste, Walkacts im Schlosspark mit Musik und Artistik für Unterhaltung sorgen. Bei Führungen im park steht die Flora im Mittelpunkt. Informationen zu den nächsten Veranstaltungen und zu Schloss Bothmer auf www.mv-schloesser.de.

Von Malte Behnk