Die Museen in Klütz in Schloss Bothmer und im Literaturhaus „Uwe Johnson“ haben wieder geöffnet und die Freude über jeden einzelnen Gast ist groß. Die Infektionszahlen geben es jetzt endlich wieder her, dass die Ausstellungen über Schlosserbauer Hans Caspar von Bothmer und die Geschichte seines Hauses sowie über den Schriftsteller „Uwe Johnson“ und seine Verbindungen zu Klütz, gezeigt werden können.

2G-plus-Regel gilt in den Museen

In beiden Häusern gilt die 2G-plus-Regel für Besucher. Sie brauchen also ein tagesaktuelles negatives Testergebnis und einen Nachweis für die Impfung oder eine Genesung. Wer dreimal geimpft, also geboostert ist, braucht keinen Testnachweis.

Donnerstags Führungen im Park und Schlossbesuch

Allerdings ist noch Wintersaison und damit auch regulär nicht an jedem Tag geöffnet. Schloss Bothmer ist derzeit sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Donnerstags werden außerdem Führungen angeboten. Sie beginnen draußen und bei einem Rundgang durch den Park um das Schloss wird den Gästen viel über die Geschichte des Hauses, seines Bauherren und späterer Bewohner erklärt. „Wir haben auch 2021 ausschließlich Parkführungen gemacht und das funktioniert sehr gut, auch draußen etwas zur Schlossgeschichte zu erzählen“, sagt Museumsleiterin Nadine Schmidt.

Schon am vergangenen Donnerstag konnte so eine Führung angeboten werden und am Wochenende wurden immerhin 40 Gäste im Museum gezählt. „Wir merken, dass immer mehr Besucher geboostert sind und so doch spontan herkommen konnten“, sagt Schmidt.

Restaurierte Räume bieten Einblick in Geschichte

Nach der Führung außerhalb des Museums erkunden die Besucher die Räume des Schlosses auf eigene Faust. Führungen gibt es innen nicht. Bis auf wenige kleine Nischen, in denen sich Besucher zu nah kommen könnten, ist aber die komplette Ausstellung zugänglich.

Wie in den anderen staatlichen Schlössern gilt aber auch in Schloss Bothmer der verringerte Eintrittspreis. Erwachsene zahlen im Moment vier anstatt sechs Euro. Für die Führung kommen Kosten hinzu. Treffpunkt ist dann donnerstags um 11.45 Uhr im Schlossladen, wo auch die Tickets verkauft werden. Das Restaurant „Orangerie“ ist bislang noch geschlossen, da es den Betreibern zu unsicher ist, wie sich die Pandemielage entwickelt.

Museum in Schloss Bothmer, donnerstags Führungen ab 11.45 Uhr, sonnabends und sonntags: 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre frei. Infos im Netz: www.mv-schloesser.de/de/location/schloss-bothmer Literaturhaus „Uwe Johnson", Im Thurow 14, mittwochs bis sonnabends: 10 bis 16 Uhr. Eintritt: 3,50 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei. Infos im Netz: www.literaturhaus-uwe-johnson.de.

Mit Audioguide im Literaturhaus stöbern

Das Literaturhaus „Uwe Johnson“, Im Thurow 14, öffnet seine Ausstellung über den Schriftsteller mittwochs bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene. Auf mehreren Etagen im historischen Speicher lässt sich das Leben und das Werk des Autors erkunden. „Wir bieten auch einen Audioguide und die Sitzplätze im Museum haben wir entzerrt, damit man sich auch zum Lesen hinsetzen kann“, sagt Literaturhausleiterin Dr. Anja Franziska Scharsich.

Veranstaltungen wie Lesungen können aber derzeit noch nicht angeboten werden. „Wir sind aber optimistisch, was die Landesregierung jetzt für die Kultur avisiert“, hofft Scharsich bald auf mehr Möglichkeiten.

