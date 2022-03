Klütz

Aus Hamburg reist am Sonnabend, 19. März, die Naturfotografin Andrea Lothar zur Saisoneröffnung in der Alten Molkerei nach Klütz. Ihre in sich sehr bewegt wirkenden Bilder hängen dann dort bereits in der Produzentengalerie. Die ganz lange Belichtungszeit, dazu die hohe Luftfeuchtigkeit und das eigene Bewegen bei den Aufnahmen sorgen für diese Bilder, wo Wälder und Felder sowie Eingänge in Gebäude verschwimmen.

„Von 12 bis 16 Uhr ist sie an diesem Tag bei uns und stellt sich auch die Fragen der Besucher“, sagt Catrin Freuschle von der Produzentengalerie. Das ganze Geheimnis, das hinter der Arbeit ihrer Bilder steckt, wird sie aber natürlich nicht verraten. Aber einiges sicher schon, wie Freuschle glaubt, die diese Frau vor ein paar Monaten bei einem Kräuterseminar kennenlernte und von ihren Abbildungen sofort begeistert war. Da wird auch am PC nicht nachgebessert. Es ist die reine Kunst der Fotografie, die sich hier in den großen Arbeiten auf Leinwand und kleineren Abbildungen widerspiegelt.

Gedrechselte Lampen aus Holz

In der Produzentengalerie gibt es noch mehr zu bestaunen und zu erleben. Arbeiten von 52 Ausstellern werden hier gezeigt. Darunter befinden sich unter anderem die gedrechselten Holzlampen mit Dimmer von Franziska Thümmler-Piegholdt aus Demmin, Schmuck einer Künstlerin aus München sowie die von Catrin Freuschle selbst hergestellten Taschen aus Leder. Während sie das erzählt, zeigt sie auf eine Tasche, die sie ganz neu gestaltete und mit einem von ihrem Mann Michael Schimmel handgeschmiedeten Gecko-Zeichen versehen ist.

Catrin Freuschle mit einer von ihr genähten Tasche und dem handgeschmiedeten Gecko. Quelle: Dirk Hoffmann

Neue Galerie „Wundertüte“

Es ist indes aber nicht nur die Produzentengalerie, die nach der Winterpause am Sonnabend in der Alten Molkerei zur Saisoneröffnung einlädt. Louise Helga Scheunert öffnet ihre Galerie „Wundertüte“, die nicht von ungefähr genau diesen Namen trägt. Es ist eine Vielfalt an manch wundersamen Dingen, die diesen Raum so interessant werden lässt. Wer ihn betritt, der trifft unter anderem auf hängende Schutzengel und welche auf goldbemalten Steinen. Dazu kommen Fotografien von Jamy St. Clair, Mandala-Umrahmungen und Schmuck in Form von Ohrringen, Halsketten und Armringen von Vanessa Hamilton sowie die Malereien von Scheunert. „Es kommt bei mir von innen, was ich male. Daraus ergeben sich auch die Impulse“, erklärt die 71-Jährige, die vor etwas mehr als einem Jahrzehnt eher zufällig ihre Liebe zur Malerei entdeckte. Während eines Bauseminars in Worpswede bei Bremen wurde in den Pausen auch gemalt. Scheunert fand das so interessant, dass sie neben ihrer Arbeit als Therapeutin auch an Ausbildungen zur Malerei teilnahm. Louise Helga Scheunert beschäftigt sich seitdem sehr intensiv mit dieser Kunstform, ihre Acrylbilder mit und ohne Ölkreide zeigen das sehr deutlich. Und in eine ihrer Arbeiten hat sie das Foto von einer kleinen Blumen als Leuchtkraft einfließen lassen.

Louise Helga Scheunert neben der Staffelei und einer Malerei von ihr. Quelle: Dirk Hoffmann

Spielsachen aus Wolle

Wer in die Alte Molkerei kommt, der kann sich außer Fotografien, Taschen, Schutzengeln und vielem mehr sogar kleine und große selbst hergestellte Wikingerschiffe ansehen und käuflich erwerben. Möglich ist das im Raum „Das Spinnrad“ von Martina Peters. Ihr Mann Stephan Peters hat diese Schiffe in Modellform gebaut, während sie mehrere Artikel aus Wolle, darunter auch Spielsachen, erstellt hat. Außerdem bietet sie Waren von weiteren Ausstellern an. Dazu gehören Upcycling-Taschen und- Kleidung ebenso wie Glaswaren und Keramik.

Von Dirk Hoffmann