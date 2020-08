Klütz/Boltenhagen

Schwerstarbeit für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Klütz, das Amt ist zuständig für einen großen Bereich der Küste, von Kalkhorst bis Zierow reicht das Gebiet, dass Ordnungsamtsleiter Arne Longerich und seine Leute überwachen müssen.

Am vergangenen Wochenende war die Behörde mit fünf Leuten im Einsatz. Vor allem die Abstände an den Stränden sowie der ruhende Verkehr wurden überwacht. Die Bilanz: „Es gab in diesem Sinne keine wirklichen Sperrungen, wir haben an zwei Strandabschnitten Schilder aufgestellt, die die Gäste darauf hingewiesen haben, dass hier kein Platz mehr ist“, sagt Arne Longerich.

Betroffen davon war der Strandaufgang 8 in Boltenhagen und der Strand in Zierow. „Dort musste wir eine Entscheidung treffen, denn unser Eindruck war, dass die Mindestabstände einfach nicht mehr eingehalten werden konnten.“ Aber eine Sperrung wie sie in den sozialen Netzwerken verbreitet worden war, habe es definitiv nicht gegeben.

Aufrufe an Betreiber von Restaurants und Cafés

In Boltenhagen war Arne Longerich zusammen mit der Polizei und Bürgermeister Raphael Wardecki unterwegs. Zusammen habe man sich ein Bild von der Lage machen wollen. „Es war schon so, dass der Sonnabend als An- und Abreisetag einfach der stärkste Tag von den Besucherzahlen war“, betont Longerich. „Aber bis auf die beiden Strandabschnitte ging es einigermaßen.“

Fachbereichsleiter Bürgeramt, Arne Longerich: Wenn man sich die Nummernschilder am Wochenende angeschaut hat, dann konnte man den Eindruck gewinnen, dass ein nicht unerheblicher Teil aus Regionen kommt, die eigentlich gar nicht hier sein dürften. Quelle: Archiv

Auch auf der Strandpromenade sei es zwar voll gewesen, aber die Behörde sei nicht eingeschritten, weil zumindest die Abstände weitestgehend eingehalten worden seien. „Wir haben uns in der Woche schon ein Bild gemacht, wir haben mit den Betreibern der Cafés und Restaurants gesprochen, das hat sich ausgezahlt.“

Kontrollen bleiben auch in den nächsten Tagen

Auch in den nächsten Tagen werden der Ordnungsamtsleiter und seine Mitarbeiter weiter unterwegs sein. Auch in der Stärke von fünf Leute wie in den vergangenen Tagen, um die Kontrollen weiter aufrechtzuerhalten. Denn das heiße Wetter soll noch ein paar Tage anhalten, das lockt erfahrungsgemäß zusätzliche Gäste in die Region.

Boltenhagen am Sonntag, der große Ansturm ist ausgeblieben, gegen Mittag gibt es noch freie Parkplätze und Platz am Strand. Quelle: Michael Prochnow

Auch Tagesgäste aus anderen Bundesländern? „Sehr gut möglich, wenn man sich die Nummernschilder am Wochenende angeschaut hat, dann konnte man den Eindruck gewinnen, dass ein nicht unerheblicher Teil aus Regionen kommt, die eigentlich gar nicht hier sein dürften.“ Doch diese Kontrollen habe das Ordnungsamt Klütz der Bereitschaftspolizei überlassen, die unter anderem an der Klützer Umgehungsstraßen Fahrzeuge herausgewunken haben. „Das können wir mit unserem Personal einfach nicht leisten, uns auch um diese Nummer zu kümmern“, betont Arne Longerich.

Jede Menge Knöllchen an der Wohlenberger Wiek

Dafür hatten seine Leute mehr als reichlich damit zu tun, den ruhenden Verkehr zu überwachen. Vor allem in Wohlenberg klemmten reihenweise Knöllchen hinter den Scheibenwischern. 127 waren es allein am Sonnabend in Wohlenberg. Etliche Autofahrer hatten ihre Fahrzeuge auf dem Grünstreifen entlang der Straße abgestellt. „Und das obwohl es noch freie Parkplätze gab“, so Arne Longerich.

Entlang der Wohlenberger Wiek standen am Wochenende zahlreiche Fahrzeuge, der Grund: Die regulären Parkplätze waren proppenvoll. Quelle: privat

Zeitweise seien die zwar voll gewesen, aber in Wohlenberg habe es nicht den Zustand wie in Boltenhagen gegeben, dort ging am Sonnabend zeitweise nichts mehr in Sachen Parkplätze rund um das Zentrum. Am Sonntag entspannte sich die Situation deutlich. Offenbar hatten die Medienberichte Wirkung gezeigt.

