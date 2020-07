Klütz baut modernen Sportplatz für viel Millionen Euro

Klütz

Noch in diesem Jahr soll die neue Sportanlage der Stadt Klütz fertig werden – zumindest was den Kunstrasenplatz für den SV Klütz und die Anlagen samt Rasenplatz für die Schüler der regionalen Schule angeht. Ein Funktionsgebäude mit Umkleiden und Sanitärräumen wird später gebaut, da noch die Beantragung von Fördermitteln läuft.

Vier Millionen-Projekt startet im August

Etwa vier Millionen Euro werden in die neue Sportanlage investiert, die gegenüber der katholischen Kirche in Richtung Boltenhagen gebaut werden soll. „Im August soll es losgehen“, sagt Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). „Ziel ist es, bis Ende des Jahres die Plätze fertig zu bauen. Wenn der neue Kunstrasen und die Schulsportanlage nutzbar sind, wird der alte Sportplatz gesperrt. Die Stadtvertretung hat beschlossen, dass er an das Land verkauft wird“, sagt Mevius.

Ab August wird eine moderne Sportanlage in Klütz gebaut. Eine weitere existiert bereits wenige Kilometer entfernt in Boltenhagen. Quelle: Arno Zill

Neubaupläne schon seit 2001

Die ersten Verhandlungen mit dem Land über das Areal des Volksparkstadions hatte es bereits kurz nach der Eröffnung von Schloss Bothmer gegeben, an das die Sportanlage grenzt. Mehrere Jahre war über Preise verhandelt und parallel wieder über den Bau einer neuen Sportanlage an der katholischen Kirche nachgedacht worden. Den Bebauungsplan gibt es nämlich schon seit 2001.

Sportplatzverkauf finanziert Eigenanteil

Mit dem Erlös aus dem jetzt möglichen Verkauf des Areals an der Schloßstraße will die Stadt Klütz ihren Eigenanteil am Bau der neuen Sportanlage finanzieren. Für den Bau der Sportplätze gibt es zudem Fördermittel aus verschiedenen Töpfen. So kostet der Bau des Kunstrasens, der vom SV Klütz genutzt werden soll, etwa 790 000 Euro. Über die Sportstättenförderung werden 500 000 Euro davon finanziert.

Hier soll ab August die neue Sportanlage entstehen. Rechts von den Bäumen ist nach der Zufahrt bei der katholischen Kirche eine Fläche mit Parkplätzen und weiterem vorgesehen. Quelle: Malte Behnk

Zusätzliche Förderung für Schulsport

Die Anlage für den Schulsport mit einem Rasenplatz, Laufbahnen, Sprung- und Wurfanlagen kostet etwa 1,63 Millionen Euro. Zur Finanzierung bekommt die Stadt 500 000 Euro Sportstättenförderung und erhält zusätzlich 950 000 Euro zur Kofinanzierung des Eigenanteils. Das ist möglich, weil die Kommune Stätten für den Schulsport bereithalten muss. Bislang beläuft sich der Eigenanteil der Stadt für den Bau der Plätze also auf etwa 478 000 Euro.

Sportplatz aus 1970er Jahren Die alte Sportanlage im Stadion am Volkspark wurde in den 1970er Jahren erbaut und ist schon seit Jahren marode, was auch der Stadtvertretung bekannt ist. 25 Jahre lang wurde vor allem durch Eigenleistungen des Sportvereins instand gehalten. 2015 haben die Verhandlungen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Sportanlage an der Schloßstraße begonnen. Zuvor hatte das Land das angrenzende Schloss Bothmer für 36,5 Millionen Euro saniert. Kurz danach wurden die 2001 begonnen Planungen für eine neue Sportanlage wieder aufgenommen.

Alter Platz bleibt noch nutzbar

„Die Plätze sollen bis zum Jahresende fertig werden. Solange auf der neuen Anlage noch kein Sport möglich ist, können sowohl die Fußballer als auch die Schüler die alte Anlage im Volksparkstadion weiter nutzen. Die Option bleibt weiter bestehen“, sagt Jürgen Mevius zu.

Fördermittel für Gebäude beantragt

Unklar ist noch die Finanzierung eines Mehrzweckgebäudes, in dem die Umkleide-, Sanitär- und Technikräume untergebracht werden sollen. Die Baukosten dafür werden mit etwa 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Noch wartet die Stadt aber auf die Entscheidung, ob und in welcher Höhe sie Fördermittel für das Gebäude bekommen kann.

Weiterer Weg für Schüler

Für die Jungen und Mädchen der Regionalen Schule Klütz soll sich durch den Neubau viel verbessern. Laufbahnen und Sprunggruben am alten Sportplatz mussten bereits mehrfach saniert werden und entsprechen nicht mehr allen heutigen Standards. Allerdings werden die Schüler einen etwas weiteren Weg zum Aufwärmen in Kauf nehmen müssen. Das Volksparkstadion ist etwa 500 Meter, die neu geplante Sportanlage etwa 800 Meter von der Schule entfernt.

Von Malte Behnk