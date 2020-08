Klütz

Die Freiwillige Feuerwehr Klütz braucht dringend ein Tanklöschfahrzeug (TLF), das das 1979 gebaute bisherige Fahrzeug ersetzt. Der Ersatz sollte eigentlich in einer Sammelbestellung über den Landkreis geordert werden. Die Bestellung, die sich schon einige Jahre hinzieht, ist nun aber erneut ins Stocken geraten. Daher hat Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) in einer Eilentscheidung den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs für 55 000 Euro beauftragt.

Fahrzeug muss weiterverkauft werden

Damit hat die Feuerwehr jetzt ein Tanklöschfahrzeug, das zwar gebraucht ist, aber der Wehr noch einige Jahre dienlich sein kann. Es wurde 2004 gebaut und bietet den Brandschützern alles, was sie brauchen. „So können wir es eventuell auch noch gut weiterverkaufen, wenn der Plan des Landkreises doch im nächsten oder übernächsten Jahr aufgeht“, sagt Mevius. So ein Weiterverkauf, möglichst ohne Verlust, ist dringend notwendig, denn die Stadt Klütz hat jetzt etwa die Hälfte des Geldes ausgegeben, das eigentlich für das neue Fahrzeug aus der Sammelbestellung gedacht ist.

Sammelbestellung dauert schon Jahre

Etwa fünf Jahre wartet die Stadt Klütz schon darauf, dass ihre Anträge für den Kauf eines Löschfahrzeugs bearbeitet werden. „Weil mehrere Kommunen ein neues Fahrzeug brauchten, hatte der Landkreis die Idee, dass eine Sammelbestellung Sinn machen würde“, schildert Mevius. Bad Kleinen, Rehna und Hohenkirchen sind in derselben Situation wie Klütz.

Rückschlag durch Verfahrensfehler

Daniel Jenner, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Klütz, einstimmig wiedergewählt Quelle: Malte Behnk

Während des Vergabe- und Auswahlverfahrens sei dann über Gewichte der Fahrzeuge gestritten worden und schließlich sind Fehler im Vergabeverfahren für die Anschaffung entdeckt worden, weswegen das gesamte Prozedere wieder auf den Stand des Anfangs zurückgesetzt wurde. „Jetzt kann es noch mal drei Jahre dauern, bis das neue Fahrzeug kommt“, sagt der Klützer Wehrführer, Daniel Jenner.

Reparatur des alten Fahrzeugs war zu teuer

Damit dauert es für die Klützer Feuerwehr einfach zu lange. Das alte TLF ist inzwischen nämlich nicht einmal mehr fahrbereit und hat diverse Mängel in der Elektronik. Eine Reparatur würde etwa 15 500 Euro kosten. „Wir als Grundzentrum mit einer übergeordneten Bedeutung brauchen so ein Fahrzeug“, sagt Mevius über das Tanklöschfahrzeug. Mit knapp 5000 Litern Wasser an Bord könne so auch beim Brand eines Reetdachhauses der erste Löschangriff erfolgen, bis weitere Wasserleitungen aufgebaut sind.

Fuhrpark der Feuerwehr Für ihre Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Klütz einen Anhänger zum Bekämpfen von ausgelaufenem Öl, einen Anhänger mit Tragkraftspritze, eine Feldküche, ein Mehrzweckboot und ein Rettungsboot, ein Tanklöschfahrzeug TLF 24-50 mit 4800 Litern Wasser an Bord, einen Einsatzleitwagen, ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 sowie die Drehleiter und einen Rüstwagen.

Für das alte Feuerwehrfahrzeug hat die Stadt Klütz noch 5000 Euro erhalten. Damit belaufen sich die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung auf 50 000 Euro. Das Geld hatte die Stadt eigentlich für das Fahrzeug aus der Sammelbestellung des Landkreises eingeplant.

Neues Feuerwehrfahrzeug für die Klützer Wehr: Innenminister Lorenz Caffier übergab im Oktober 2018 den Fördermittelbescheid in Höhe von 110 000 Euro. Quelle: privat

Fördermittel für Neufahrzeug schon 2018

Einen Förderantrag für ein neues TLF hatte die Stadt bereits in Guntram Jungs ( CDU) Amtszeit als Bürgermeister gestellt. Anfang 2019 hatte er schon beklagt, dass das Verfahren sehr langwierig sei. Er hatte gehofft, dass alle Formalitäten bereits 2018 hätten abgeschlossen sein können, nachdem Innenminister Lorenz Caffier im Oktober 2018 einen Fördermittelbescheid über 110 000 Euro nach Klütz brachte. Insgesamt sind für die Neuanschaffung eines TLF 4000 nämlich 330 000 Euro veranschlagt. Als der Minister den Förderbescheid überbrachte, ging Jung noch davon aus, dass das neue Fahrzeug Ende 2020 ausgeliefert werden könnte.

