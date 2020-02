Klütz braucht Geld: Laufende Kosten belasten die Stadtkasse enorm

Klütz

Die finanzielle Situation der Stadt Klütz ist nicht rosig – und das schon seit Jahren. Hoffnung hatten die Politiker in die Veränderung des Finanzausgleichsgesetzes ( FAG) gesetzt. In den Gesetzesentwürfen, die am 1. April im Landtag beschlossen werden sollen, fehlen aber inzwischen wichtige Passagen.

Bei der Beratung zum Haushalt für dieses Jahr trat daher schon Ernüchterung ein. Um eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B kommen die Klützer Stadtvertreter nicht herum. Nur so können sie noch zusätzliches Geld vom Land beantragen.

Zuweisungen reichen nicht für ein Grundzentrum

Hintergrund sind die Zahlungen, die die Stadt jedes Jahr vom Land bekommt. 2019 waren es 780 200 Euro – 1,54 Millionen Euro sollen es 2020 sein. „Diese Zuweisungen sind einem Grundzentrum mit seinen Aufgaben nicht angemessen“, sagt der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG).

Die Stadt muss von diesem Geld und Einnahmen aus Steuern ihre laufenden Kosten decken. Zu denen zählt anteilig das Personal der Amtsverwaltung und es kommen die Kosten für die Instandhaltung von Straßen, städtischen Gebäuden oder auch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie weitere Posten hinzu.

Unter dem Strich macht die Stadt 2020 bei ihren laufenden Kosten ein Minus von 435 500 Euro, die aber durch Rücklagen, die damit aufgebraucht werden, fast kompensiert werden können. Sie reduzieren das Defizit auf 2900 Euro. Allerdings wird dabei eingeplant, dass die Stadt noch gewinnbringende Grundstücksverkäufe umsetzt.

Aufgaben eines Grundzentrums Ein Grundzentrum dient der Grundversorgung der Einwohner aus dem Umland. Es sollte eine Vielfalt an zentralen Einrichtungen des Grundbedarfs aufweisen, zum Beispiel: Bücherei, Grundschule, weiterführende Schule, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Sportanlagen, Sporthalle, Vereine, Jugendfreizeiteinrichtungen, Apotheke, Arzt- und Zahnarztpraxen, Post, Friedhof, Feuerwehr, Altersheim, Gaststätten, ÖPNV-Anschluss, Handwerks- und Dienstleistungseinrichtungen, Einzelhandel mit Waren des täglichen Bedarfs. Außer Klütz zählen auch Grevesmühlen, Bad Kleinen, Dassow, Gadebusch, Lüdersdorf, Neukloster, Rehna, Schönberg und Warin zu den Grundzentren in Nordwestmecklenburg

Verkauf von Grundstücken soll helfen

Unter anderem wird ein Baugebiet am Bahnhof geplant und es wird seit 2015 mit dem Land über den alten Sportplatz an der Schloßstraße verhandelt. Besiegelt ist der Verkauf aber noch nicht. Kommt es in diesem Jahr nicht zu den Verkäufen, sieht die finanzielle Situation der Stadt deutlich schlechter aus.

Zwang zu Durchschnittswerten

Die Stadt versucht jetzt alles umzusetzen, um noch zusätzliche Sonderzahlungen vom Land zu bekommen. Dazu müssen die Hebesätze der Grundsteuern erhöht werden. „Man zwingt uns dazu, den Durchschnittswert zu erreichen“, sagt Jürgen Mevius.

Die Stadt erhöht den Hebesatz bei der Grundsteuer A von 290 auf 335 Prozent, bei der Grundsteuer B von 360 auf 415 Prozent. Zusätzlich werden die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband einbezogen. „Damit ist die Erhöhung der Grundsteuer noch moderat“, sagt Mevius. Je nach Grundstücksgröße, -wert und Bebauung liege die Erhöhung pro Grundstücksbesitzer etwa zwischen fünf und zehn Euro pro Jahr.

Bürgermeister kritisiert das Land

Trotz solcher Erhöhungen und vieler Einsparungen schafft es Klütz nicht, seinen Haushalt auszugleichen. Dabei hatten sich Kommunen das von der Veränderung des FAG erhofft. „Das Land macht seit Jahren Haushaltsüberschüsse, von denen die Gemeinden nichts haben“, kritisiert er. Hinzu kommt, dass Versprechungen für die FAG-Novellierung aus seiner Sicht nicht mehr gehalten werden.

„Die Grundzentren sollen eigentlich eine Zulage erhalten. Die ist inzwischen aber verschwunden“, beschwert sich der Bürgermeister. Er ist Mitglied einer Arbeitsgruppe des Städte- und Gemeindetages, die ein Protestschreiben an die Landesregierung verfasst hat. „Am 1. April werden wir auch im Landtag protestieren“, kündigt Jürgen Mevius an. „Wir müssen da Druck machen.“ In der Landtagssitzung am 1. April soll das FAG endgültig verabschiedet werden.

