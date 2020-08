Klütz möchte Erholungsort werden – und Kurtaxe kassieren

Klütz

Finanziell geht es der Stadt Klütz nicht gut. Obwohl in den vergangenen Jahren schon Steuern angehoben wurden, lässt sich der Haushalt der Kommune einfach nicht ausgleichen. Eine Möglichkeit, mehr Einnahmen zu generieren, ohne den Bürgern noch tiefer in die Tasche zu greifen, sehen die Politiker jetzt im offiziellen Prädikat „ Erholungsort“.

Hätte Klütz diesen Titel, kann zum Beispiel Kurtaxe von Urlaubern verlangt werden, um dieses Geld dann speziell für Investitionen zu nutzen, die dem Tourismus dienen. Allerdings gibt es so einen Titel, der nach dem Kurortgesetz vergeben wird, nicht umsonst. „Es wird einige Tausend Euro kosten“, schätzte Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) jetzt in der Stadtvertretersitzung.

Gutachten müssen erstellt werden

Die Verwaltung geht sogar davon aus, dass es etwa 10 000 Euro koste, die für eine Verleihung notwendigen Gutachten erstellen zu lassen. So ist eine Klimabeurteilung, eine Bewertung der Luftqualität und der örtlichen Immissionsbelastung erforderlich. Das Gesundheitsamt muss eine Stellungnahme abgeben und es müssen Trink- sowie Badewasserkontrollen nachgewiesen werden.

Ebenso ist ein Verzeichnis der bestehenden Erholungseinrichtungen vorzulegen. Im Gegensatz zu Heilbädern und anderen Kurorten müssen in Erholungsorten aber keine medizinischen Einrichtungen zur Durchführung von Kurmaßnahmen vorhanden sein.

Kur- und Erholungsorte in MV In Mecklenburg-Vorpommern haben bisher 70 Kommunen eine staatliche Anerkennung nach dem Kurortgesetz erhalten. Davon wurden sieben Kommunen als Seeheilbad, zwei als Heilbad, vier als Luftkurort, zwei als Kneipp-Kurorte, 24 als Seebad und 31 als Erholungsort ausgezeichnet. Zu den sieben Seeheilbädern zählt auch das Ostseebad Boltenhagen.

„ Klütz und die Ortsteile sind jetzt schon vom Tourismus entdeckt und entwickeln sich weiter. Das lässt sich nicht aufhalten“, sagte Hannes Palm (UWG) in der Diskussion um den Antrag. Daher sollten die Möglichkeiten auf finanzielle Unterstützung ausgeschöpft werden, auch wenn zunächst Geld ausgegeben werden muss.

Strand kann verbessert werden

Dem stimmte auch Arne Nölck (UWG) zu. „Dann haben wir auch die Möglichkeit, mit den Einnahmen zum Beispiel den Strand in Wohlenberg und dessen Umfeld deutlich zu verbessern“, sagte er. Die Stadt plant dort schon seit einigen Jahren, die Infrastruktur mit Gastronomie und Angeboten für Urlauber attraktiver zu machen.

Der Strand in Wohlenberg ist wegen seiner Natürlichkeit beliebt, kann aber in vielen Punkten verbessert werden. Quelle: Michael Prochnow

Stadtvertreter Ralph Krüger ( Die Linke) hat allerdings auch Bedenken. „Ich glaube, dass dann auch noch weitere Kosten folgen können“, sagte er. „Dann müssen eventuell Geräte zur Strandreinigung angeschafft werden, wir müssen dann Rettungsschwimmer haben, die irgendwo untergebracht werden müssten. Sie brauchen vielleicht auch ein Boot und wir müssen eventuell Rettungswege am Strand schaffen“, zählte er mögliche Folgekosten auf.

Die Stadt Klütz hat viele Attraktionen für Touristen. Quelle: Malte Behnk

Aus Sicht des Bürgermeisters und der meisten Stadtvertreter haben Klütz und die Ortsteile – in Christinenfeld soll eine Anlage mit Ferienhäusern entstehen – noch viel Potenzial, sich touristisch weiterzuentwickeln. Mit Moritz Kirczek wurde extra jemand eingestellt, um Klütz in dieser Beziehung voranzubringen. Neben Plänen für eine Ferienanlage in Christinenfeld und weiteren Ferienhäusern in Wohlenberg ist auch ein Wohnmobilplatz in Klütz in Planung.

Die Gemeinde Kalkhorst hat ebenfalls beschlossen, den Titel Erholungsort für die Ortsteile Kalkhorst, Groß Schwansee, Klein Schwansee, Brook und Hohen Schönberg zu beantragen. Bereits 2019 wurde die Gemeinde Mitglied im Verband Mecklenburgischer Ostseebäder.

Von Malte Behnk