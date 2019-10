Pläne für Tourismusprojekt gibt es seit 2016

Klütz

Seit fast 30 Jahren gibt es kaum eine Entwicklung im Gewerbegebiet der Stadt Klütz. Etwa 4000 Quadratmeter liegen als Wiese brach. Eine Autowerkstatt, eine Möbeltischlerei, ein Labor für Zahntechnik, ein Verteilzentrum der Post und eine Spedition haben sich dort zwar etabliert, ernsthafte Ansiedlungspläne gab es sonst kaum.

Pläne 2016 vorgestellt

Seit 2016 möchte das ein Investor ändern. Er hatte vor drei Jahren Pläne bei der Stadt eingereicht, um einen Wohnmobilhafen am Rand der Kleinstadt aufzubauen. Inzwischen wurde nach der Kommunalwahl der Bauausschuss neu besetzt und bei einer Zusammenfassung des Projekts für die neuen Mitglieder zeigte sich, dass ein Bau der Anlage bald näher rücken könnte.

Gewerbegebiet umwandeln

So hat es offenbar seit dem vergangenen Jahr Gespräche mit den bisherigen Nutzern des Gewerbegebiets über eine mögliche Änderung des Bebauungsplans gegeben. Da einige der Gewerbetreibenden auch auf ihren Firmengrundstücken wohnen, gibt es die Überlegung, das Areal zumindest zum Teil in ein Mischgebiet umzuwandeln, in dem Wohnen neben Gewerbe vorgesehen ist. Das würde die existierende Situation legalisieren und für die Zukunft sichern.

Die Kosten für eine Umwandlung des Plans möchte die Stadt gerne auf die jeweiligen Grundstücksbesitzer umlegen, da sich der Wert ihrer Grundstücke erhöhen würde. Das bisherige Gewerbegebiet würde dann in den Wohnmobilhafen, ein Mischgebiet und im Einfahrtsbereich, wo Spedition und Verteilzentrum liegen, in ein Gewerbegebiet unterteilt.

Unsicherheit wegen zweiten Bauabschnitts

Unsicher waren sich die Mitglieder des Bauausschusses aber über die Entwicklung der Gesamtfläche des Caravanplatzes. Der Investor möchte zwei Bauabschnitte bilden und erst einen Platz für etwa 90 Wohnmobile einrichten. Eine Fläche für weitere 90 Stellplätze solle später entwickelt werden.

„Was passiert, wenn diese zweite Fläche doch nicht zum Wohnmobilhafen wird?“, war die Frage der Bauausschussmitglieder. Einige von ihnen haben die Sorge, dass Flächen brach liegen bleiben könnten, auf denen man sich ursprünglich mal eine Gewerbeansiedlung gewünscht hatte. „In Boltenhagen wünschen sich Gewerbetreibende doch ein Gebiet für ihre Betriebe“, hatte Bauausschussmitglied Ralph Krüger (Linke) argumentiert. Dazu gab es aber den Hinweis der Verwaltung, dass es in den vergangenen Jahrzehnten keine Interessenten für Gewerbeflächen in Klütz gegeben habe, auch nicht aus der Nachbargemeinde.

„Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten“, sagte der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). „Entweder der Investor kauft beide Flächen als Gelände für den Wohnmobilhafen oder er kauft nur eine und wir wandeln die andere auch in ein Mischgebiet um. Wenn die Grundstücke dann nicht vergeben sind, kann der Investor die Fläche immer noch dazu kaufen und den B-Plan ändern lassen.“

Ein weiterer Interessent

Dass das Gewerbegebiet an der westlichen Stadtgrenze attraktiv für Wohnmobilisten sein kann, hat offenbar auch ein weiterer Investor gemerkt. So gab es bei der Stadt einen weiteren Antrag zur Ansiedlung eines Wohnmobilstellplatzes im Gewerbegebiet. Mit der Anfrage wollten sich die Bauausschussmitglieder aber nicht befassen, bevor nicht alles zu den Plänen des ersten Investors geklärt ist. Sie fassten mehrheitlich den Beschluss, die neue Anfrage zurückzustellen.

Von Malte Behnk