Ein Abend mit Musik, Geschichten, Loks und Kunst: Klütz trotzt Corona. So lässt sich die sechste Kultournacht in der Schloss-Stadt am einfachsten zusammenfassen. „Ja, es ist zu merken, dass die Menschen endlich wieder Kultur wollen“, bestätigte Barbara Stierand, Vorsitzende des Fördervereins Literaturhaus „ Uwe Johnson“ Klütz.

Nur Tanzkurs musste ausfallen

Um das zu gewährleisten, ist am Samstag einiges an Sicherheitsmaßnahmen aufgefahren worden. Die Veranstaltungen im Schloss Bothmer sind ins Freie verlegt worden. Dadurch musste einzig der geplante Tanz-Crashkurs ausfallen. Dafür gab es eine spontane Lesung beim Heimatverein. An den Veranstaltungsorten, an denen die Angebote im Gebäude stattfanden, war peinlichst genau auf den nötigen Abstand und die Maskenpflicht geachtet worden.

Das störte am Ende niemanden. „Ich finde es gut, dass endlich wieder etwas stattfindet“, sagte Carlotta Arndt, die es sich, nachdem sie sich den Lokschuppen des Klützer Kaffeebrenners angeschaut hatte, ab 17 Uhr im Literaturhaus „ Uwe Johnson“ gemütlich machte. Dort war der Liedermacher Wolfgang Rieck zu Gast, der mit Liedern, Geschichten und Gedichten Groß und Klein erfreute. „Ich habe eine CD von ihm zu Hause“, verriet die Neunjährige. So wunderte es nicht, dass Carlotta bei fast jedem Lied mitsingen konnte.

Freuten sich, dass die Kultournacht stattfand: die Geschwister Carlotta (9) und Johanna Arndt (17). Quelle: Jana Franke

Auch Leta (6) aus Kiel und ihr Opa Klaus Rader saßen im Publikum. „Es ist alles sehr gut organisiert“, lobte der 74-Jährige aus Klütz, der Mitglied im Förderverein des Literaturhauses ist. „Ich kenne die viele Arbeit und die Vorbereitungen, die in die Kultournacht gesteckt worden sind, damit sie in dieser Zeit angeboten werden kann.“

Der Förderverein schaffte es, Uli Kirsch nach Klütz zu holen. Im Literaturhaus gab er am Abend ein Konzert mit mitreißenden, aber auch melancholischen Songs aus den 1970er-Jahren sowie Irish Folk-Musik. „Unterstützt hat das erstmals die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern“, freute sich Barbara Stierand, die auch die mit etwa 30 Gästen sehr gut besuchte Architekturführung mit Werner Peters hervorhob. Der Stadtarchitekt betreute 25 Jahre lang die Stadtsanierung und konnte somit beste Informationen liefern, die der eine oder andere so noch gar nicht kannte.

Kunst mit dem Mund auf Bothmer

Noch nicht kennen konnten die Gäste auch Julian Liebenau (17) und Tino Bittner (45) aus Schwerin, die mit der Kultournacht erst ihren zweiten Auftritt überhaupt als „just beats“ hatten. Am Schloss Bothmer begeisterte das Duo mit Beatboxing – sorgte also ohne Instrumente und nur mit Mund, Nase und Rachen für Stimmung und imitierte am Mikro Schlagzeug- und andere Percussions-Instrumente. Kehlbass, Lip Roll, Snare – alles brachte sich Julian via Internet selbst bei.

„Bei YouTube gibt es richtig gute Videos dazu. Die kann ich jedem empfehlen, der das lernen möchten“, sagte er. Kunst mit dem Mund – immer und überall. „Ich höre es aus dem Bad, in der Küche, in seinem Zimmer und im Wohnzimmer. Er übt überall“, erzählte seine Mutter Ulrike Liebenau lächelnd.

In Kontakt mit Tino Bittner kam der Gymnasiast über einen Workshop. „Ich bin mit Hip Hop aufgewachsen“, erklärte der 45-Jährige. Und so fand er irgendwann Gefallen am Beatboxen. Gemeinsam wollen sich Tino und Julian nun als „just beat“ bekannter machen – auch in Nordwestmecklenburg.

Brosche mit Klützer Wappen

Bereits vielen bekannt ist dagegen Jutta Kross aus Wismar. Sie betreibt in der Hansestadt Wismar ein Juweliergeschäft, das in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum feiert. Aus Kiel kam sie direkt nach ihrer Meisterprüfung im Jahr 2000 nach Wismar und machte sich dort selbstständig. Viele Fans hat vor allem ihr Wismar-Schmuck. Ein Ring zeigt die Silhouette der Stadt. Der Erste entstand 2002. „Ich habe mit Skizzen und Fotos gearbeitet“, verriet sie. Für Klütz fertigte sie extra für die Kultournacht eine Brosche, die das Wappen der Stadt – eine Eule und Eichenlaub – zeigt.

Am Samstag bot die 51-Jährige in der Alten Molkerei einen Einblick in ihre Arbeit. Zweimal war Jutta Kross bisher als Gast bei der Kultournacht, nun als Ausstellerin – an einem Abend mit Musik, Geschichten, Loks und Kunst. Klütz trotzt Corona.

