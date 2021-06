Klütz/Boltenhagen

Regelmäßig müssen Brücken auf ihre Sicherheit überprüft werden. Ingenieure vergeben dann Schulnoten für den baulichen Zustand, die Absicherung zum Beispiel mit Geländern und die Standsicherheit. Sind die Noten zu schlecht, muss die Stadt oder Gemeinde die Brücke reparieren oder im schlimmsten Fall neu bauen. Geht das nicht, muss die Brücke gesperrt werden.

Eine Brücke ist „ungenügend“

Alle sechs Jahre finden Hauptprüfungen und alle drei Jahre einfache Prüfungen statt. In Klütz geht es in diesem Jahr um drei Bauwerke mit einer Hauptprüfung. Eine Brücke über einen Graben in Steinbeck, die Brücke über die Klützer Beek im Zuge des Weges „Am Wasserwerk“ und die Brücke zu den Torfwiesen. Sie hatte schon bei der vergangenen Prüfung die Note 3,8 erhalten, was „ungenügender Zustand bedeutet“. Allerdings endet der öffentliche Weg eigentlich an der Brücke. Doch der Zweckverband nutz sie für Wartungsarbeiten. Daher gab es schon 2016 Debatten über dieses Bauwerk. Klütz müsste in diesem Jahr voraussichtlich 5000 Euro allein für die anstehenden Prüfungen investieren. Der Bauausschuss berät am Donnerstag darüber.

Vier Hauptprüfungen in Boltenhagen

In Boltenhagen stehen in diesem Jahr vier Hauptprüfungen von Brücken auf der Liste der Ingenieure. Zwei führen im Zuge der Tarnewitzer Chaussee über den Tarnewitzer Bach, eine weitere im Zuge der Straße „Weiße Wiek“ und eine im Zuge eines Weges über den Klützer Bach in Redewisch. Sie wurden bisher alle mit der durchschnittlichen Note 2,5 bewertet.

Brücke am Wehr in schlechtem Zustand

Sorgen müsste der Gemeinde aber immer noch die Brücke mit Wehr am Auslauf des Klützer Baches bereiten. Für sie steht nur eine einfache Prüfung an. Aber sie hatte bei der Hauptprüfung 2018 die Note 3,2, was im zweitschlechtesten Bewertungsbereich liegt. Das Problem: Brücke und Straße gehören der Gemeinde, für das Wehr ist aber der Wasser- und Bodenverband zuständig. Die Gemeindevertretung soll am Donnerstag einen Beschluss zu den Brückenprüfungen fassen. Für sie soll die Gemeinde in diesem Jahr 7200 Euro investieren.

Von Malte Behnk