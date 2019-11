Klütz und Grevesmühlen gewinnen Matheolympiade

Grevesmühlen

Gib alle dreistelligen Zahlen mit drei unterschiedlichen Ziffern (von 1 bis 9) an, die die Quersumme 9 haben. Sie scheitern an der Aufgabe? Sie war Bestandteil der Matheolympiade, die am Mittwochvormittag im Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen ausgetragen worden war.

Insgesamt 94 Schüler der Klassen drei bis sechs aus 15 Schulen im Landkreis sind in den Wettbewerb gegangen – Mathe-Asse, die bei den internen Olympiaden an ihren Schulen gut abschnitten.

Gesucht wurden nicht nur die besten Rechner im Einzelwettbewerb, sondern auch die beste Schule. Den Grundschul-Wanderpokal musste die Evangelische Inklusive Schule Schönberg in diesem Jahr an die Grundschule Am Ploggensee in Grevesmühlen abgeben. Bei den Fünft- und Sechstklässlern stellte sich heraus, dass die Regionale Schule Klütz die besten Rechner ins Rennen schickte. Sie knöpften damit der Regionalen Schule Proseken den Wanderpokal ab.

„Wir sind sehr stolz“, freute sich Finn Lukas Malcharczik von der Klützer Schule. Schon in der ersten Klasse stellte der Fünftklässler fest, dass Mathe irgendwie sein Ding ist. Ebenso sein Klassenkamerad Louis Böhle. Beide erreichten sogar Platzierungen in den Einzelwertungen. Vorbereitet haben sie sich nicht großartig. „Mathe ist einfach nur toll“, sagt Louis.

Die Sieger Klasse 3 (12 Teilnehmer): 1. Vincenzo Lischke (Grundschule Schlagsdorf), 2. Lina Meik (Grundschule Dassow), 3. Mattheo Spadola (Heinrich-Heine-Schule Gadebusch) Klasse 4 (21 Teilnehmer): 1. Melina Wegner (Grundschule Lützow), 2. Ben Schneider (Grundschule Dassow), 3. Hannah Reich (Grundschule Am Ploggensee Grevesmühlen) Klasse 5(28 Teilnehmer): 1. Michel Taruttis (Regionale Schule Proseken), 2. Louis Böhle, 3. Finn Lukas Malcharczik (beide Regionale Schule Klütz) Klasse 6 (33 Teilnehmer): Paula Schnürl (Regionale Schule Gadebusch) und Natalie Wesslowski (Regionale Schule Am Wasserturm Grevesmühlen) belegten punktgleich Platz 1, 2. Paulina Dargel (Regionale Schule Schlagsdorf)

Die eingangs gestellte Aufgabe war übrigens für Drittklässler. Eine wäre da noch – für Fünftklässler: Alex, Bernd, Cedric und Dirk sind in einem Ruderverein mit vier Booten: einem blauen Vierer ohne Steuermann (vier Sitze), einem weißen Zweier mit Steuermann (drei Sitze) und einem grünen und einem blauen Zweier ohne Steuermann (jeweils zwei Sitze). Wie viele verschiedene Besetzungen lassen sich aus diesen Jungen zusammenstellen? Viel Spaß beim Knobeln.

Von Jana Franke