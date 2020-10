Für 2,2 Millionen Euro entstand 2010 an der Regionalen Schule Klütz (Nordwestmecklenburg) eine neue Sporthalle. Ein Jahr später war sie dann fertig. Ein Gewinn für die seinerzeit finanziell gebeutelte Schloss-Stadt.

Gewinn für den Schulsport in Klütz: Als 2010 die Sporthalle entstand

Gewinn für den Schulsport in Klütz: Als 2010 die Sporthalle entstand

Kostenlos bis 13:00 Uhr Gewinn für den Schulsport in Klütz: Als 2010 die Sporthalle entstand