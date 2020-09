Klütz

Das Ehrenamt oder auch bürgerliches Engagement soll in Mecklenburg-Vorpommern mehr Anerkennung finden. Deshalb geben das Land und die Ehrenamtsstiftung MV seit Mitte August die Ehrenamtskarte MV aus. Sie sind für Ehrenamtler gedacht, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche freiwillig engagieren und das auch schon mindestens drei Jahre kontinuierlich machen. 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Klütz haben jetzt ihre Ehrenamtskarten überreicht bekommen.

70 Partner geben Rabatte

Die Ehrenamtskarte MV wird seit August ausgegeben. Quelle: Malte Behnk

„Diese Karte ist eine richtig gute Sache“, sagte Wehrführer Daniel Jenner. Mit ihr haben die Inhaber die Möglichkeit, bei inzwischen 70 Partnern Rabatte in Anspruch zu nehmen. Dazu gehören Bäckereiketten, Autovermietungen, Ausflugsschiffe, die landeseigenen Schlösser sowie Freizeiteinrichtungen wie Minigolfplätze, Sportstudios oder Sportvereine wie SSC Palmberg Schwerin, die Rostock Seawolves oder die Rostock Griffins.

Mitmachzentrale betreut Kartenvergabe

„Die Karte ist eine besondere Auszeichnung und ein Dankeschön an Ehrenamtliche, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, auch nach der Arbeitszeit“, sagte Carina Braatz, die in der Mitmachzentrale des DRK in Wismar die Vergabe der Ehrenamtskarten betreut. „Einer der ersten Feuerwehrleute im Landkreis, die eine Karte beantragt haben, war Heinz Hinzmann, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes“, sagte Braatz, da auch der Kreisbrandmeister zu der Übergabe nach Klütz gekommen war.

Landesweit 600 Karten

Carina Braatz berichtete, dass seit dem 19. August inzwischen 125 Ehrenamtskarten in Nordwestmecklenburg ausgegeben wurden. „Landesweit sind es jetzt 600. Die ersten Anträge dafür gingen im Januar und Februar ein, aber wegen der Corona-Pandemie hat sich dann die Bearbeitung nach hinten verschoben“, so Braatz. So hätte die Ehrenamtskarte auch im April bei der Hanseschau beworben werden sollen, die erst jetzt Ende Oktober stattfindet.

16 der 49 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Klütz haben die Ehrenamtskarte erhalten. Weitere werden beantragt. Quelle: Malte Behnk

Anträge über Website stellen

Beantragen kann die Ehrenamtskarte grundsätzlich jeder, der mindestens fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig ist. Das ist möglich auf der Internetseite www.ehrenamtskarte-mv.de, die vom Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung betrieben wird.

Die Ehrenamtskarte-MV Wer wöchentlich mindestens fünf Stunden oder mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig ist und das seit mindestens drei Jahren macht, kann eine Ehrenamtskarte-MV bei der Mitmachzentrale in Wismar beantragen. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren müssen ein Jahr im Ehrenamt sein. Die Mitmachzentrale für den Landkreis Nordwestmecklenburg befindet sich im Mehrgenerationenhaus in der Hans-Grundig-Straße 34 in Wismar. Ansprechpartnerin ist Carina Braatz, die telefonisch unter 0173/8864 501 und per Mail an nwm@ehrenamtskarte-mv.de erreichbar ist. Dort können sich auch weitere Unternehmen oder kommunale Institutionen als künftige Partner über das Projekt informieren. Informationen gibt es auf der Internetseite www.ehrenamtskarte-mv.de.

Feuerwehr hat Anmeldungen gesammelt

Es können aber auch gesammelte Anträge eingereicht werden, wie es die Feuerwehr aus Klütz gemacht hat. „Eike Barkentien hat sich intensiv damit beschäftigt und jeden einzelnen angesprochen, weil es dabei um persönliche Daten geht“, sagte Daniel Jenner. „Daher werden auch noch Anträge folgen.“ Berechtigt wären alle 49 aktiven Feuerwehrmitglieder, eine Ehrenamtskarte zu bekommen.

Prozente beim Bäcker nutzen

Carola Holz und Heiner Rieger haben ihre Karten jetzt schon erhalten. „Ich kann mir gut vorstellen, die Prozente beim Bäcker mal auszunutzen“, sagte Heiner Rieger. Einige Bäckereiketten sind schon Partner der Ehrenamtskarte. „Aber ich bin auch vor einem halben Jahr Vater geworden und da wären Vergünstigungen beim Minigolf oder im Minimare in Kalkhorst schon schön“, so Rieger.

Sinnvoll für Aktionen mit der Jugend

„Ich glaube, man kann die Karte auch ganz gut mit der Jugendfeuerwehr nutzen“, sagte Carola Holz. „Wenn man im Jugendlager ist, kann man vergünstigt für alle Brötchen kaufen oder wenn mal ein Fahrzeug gemietet werden muss, würde ich auch die Karte nutzen.“ Auch fürs Freibad oder andere Freizeiteinrichtungen fände sie eine Vergünstigung durch die Ehrenamtskarte gut. „Manche Familien können sich so etwas nicht oft leisten“, sagt die Feuerwehrfrau.

Mindestalter überdenken

Carola Holz regte aber auch an, das Mindestalter für Inhaber der Ehrenamtskarte noch einmal zu überdenken. Sie müssen bisher mindestens 14 Jahre alt und mindestens ein Jahr im Ehrenamt sein. „Wir haben in der Jugendfeuerwehr aber auch schon Zehnjährige“, so Holz. Den Vorschlag will Carina Braatz weitergeben.

Wenig Partner rund um Grevesmühlen

Rund um Grevesmühlen gibt es bislang noch nicht viele Partner der Ehrenamtskarte. „Unternehmen oder auch kommunale Einrichtungen können sich gerne an uns wenden“, sagt Braatz. Bislang gibt es vergünstigten Eintritt in Schloss Bothmer und einen Rabatt bei der Ferienhausvermietung Bais in Boltenhagen. In Wismar gibt es sechs Partner, wobei darunter vier Filialen einer Bäckereikette sind. Außerdem gibt es dort Vergünstigungen bei einer Autovermietung und bei Ausflugsschiffen.

Jugendherbergen machen mit

Es gibt aber auch große Partner. So können Inhaber der Ehrenamtskarte MV kostenlos Mitglied im deutschen Jugendherbergsverband werden, rund 450 Jugendherbergen in Deutschland nutzen und so schon bis zu 22,50 Euro im Jahr sparen.

Von Malte Behnk