Klütz

„1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, drei Eimer sind frei...“ – so könnte der Ohrwurm der beliebten Kinder-Fernsehshow für Klütz umgedichtet werden. Eigentlich sollte am 13. Juni wieder das Kick-for-Kids-Turnier im Volksparkstadion am Schloss Bothmer stattfinden. Wie in den vergangenen beiden Jahren wären verschiedene Kinder-Fußballteams für den guten Zweck gegeneinander angetreten. Für die beliebte Tombola konnten die Organisatoren wieder tolle Preise – unter anderem signierte Shirts von namhaften Vereinen – organisieren. In der Vergangenheit waren so fast 11 000 Euro für krebskranke Kinder zusammengekommen.

In diesem Jahr muss das Turnier aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Die Hauptorganisatoren – Jens und Jana Templin sowie Jens und Kirsten Wegener – haben sich dennoch etwas überlegt, um krebskranken Kindern und ihren Familien zu helfen. Und damit haben in der Tat drei Eimer etwas zu tun. „Wir starten eine Spendentombola“, erklärt Jens Templin, der in Zukunft das Amt des Vorsitzenden bekleiden wird, wenn die Gründung des Vereins Kick for Kids e.V. vom Amtsgericht abgesegnet ist. Sein Stellvertreter wird Jens Wegener.

Ab sofort bis zum 31. Mai können Lose gekauft werden, die dann in drei Töpfe wandern. Im ersten befindet sich als Hauptpreis ein von den Spielern signiertes Trikot des FC Hansa Rostock. Für Topf Nummer 2 hat Borussia Dortmund ein handsigniertes Shirt zur Verfügung gestellt. In Nummer 3 liegt ein Gutschein für die Fußballschule des FC Hansa Rostock, die in Klütz stattfinden wird. Zudem sind auf Eins, Zwei und Drei Gutscheine fürs Seehotel Boltenhagen, für den Schloss-Salon in Klütz, das griechische Restaurant „Hellas“ in Boltenhagen, vom Trend Shop in Grevesmühlen, vom Intercity-Hotel in Rostock, eine Spielesammlung, eine Tasse und ein Notizblockhalter vom FC Hansa Rostock – zur Verfügung gestellt von Timo Lange, Bundesliga-Rekordspieler des Vereins –, ein vom ehemaligen Fußballspieler Thomas Helmer signierter Ball und Trikots vom 1. FC Köln, von Hertha BSC und von Holstein Kiel sowie jeweils ein Corona-Paket verteilt.

Pro Eimer sind es acht Preise, die vergeben werden. Ein Los kostet fünf Euro, sechs Lose 25 Euro und 12 Lose 50 Euro. Wichtig ist bei der Überweisung, im Verwendungszweck anzugeben, in welchen Eimer das Los landen soll. „Es können auch mehrere Lose auf mehrere Töpfe verteilt werden“, merkt Jens Templin an. Gezogen werden die Gewinner am 1. Juni, die OZ veröffentlicht die Namen am 2. Juni. „Wir würden uns freuen, wenn wieder sehr viel Geld zur Unterstützung krebskranker Kinder zusammenkommt“, erklärt Jens Templin.

Kontodaten Empfänger: Kick for Kids IBAN: DE88 1406 1308 0001 1581 20 BIC: GENODEF1GUE Verwendungszweck: Verlosung und den oder die jeweiligen Lostöpfe. Wer nicht an der Tombola teilnehmen möchte, schreibt bitte „Spende Kick for Kids“

Ein wenig ist schon eingegangen. Obwohl das Turnier nicht stattfindet, hat die E-Jugend der TSG Gadebusch und die D3 des FC Anker Wismar ihre Antrittsgelder gespendet. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Templin. Wer wie die Mannschaften auch ohne Teilnahme an der Tombola spenden möchte, kann das natürlich gern tun. Dann ist im Verwendungszweck nur „Spende Kick for Kids“ anzugeben.

Von Jana Franke