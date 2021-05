Klütz

Über edle Stoffe streichen, wertvollen Schmuckstücke betrachten, besondere Töpferwaren berühren, Ungewöhnliches Design und Kunsthandwerk entdecken: Das alles ist jetzt wieder möglich. Die Galerie „Alte Molkerei“ in Klütz ist offen!

Ein Grund zur Freude für Kunstliebhaber, die 45 Aussteller aus ganz Deutschland und natürlich Galeristin Catrin Freuschle. Am Sonntag, Montag und Dienstag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet und wenn alles so bleib, immer dienstags bis samstags zur selben Zeit.

Gerade für die Produkte, die in der Molkerei angeboten werden, sei die Öffnung ein Segen, sagt Freuschle: „Das, was wir hier verkaufen, muss man eben auch anfassen und vor Ort sehen. Übers Internet funktioniert das nicht so gut.“ Das gilt wohl auch für die neuen Produkte im Programm: Schreibgeräte mit Federn aus 18-karätigem Gold, Steinschmuck aus Kieseln und handgeschliffenen Halbedelsteinen oder Yogakissen aus Wollfilz. Ein Ausflugstipp – nicht nur für Pfingsten.

Von Juliane Schultz