Klütz

Die Närrinnen und Narren des Klützer Carneval Clubs (KCC) ließen es am Sonnabend in Klütz kräftig krachen. 220 begeisterte Zuschauer feierten mit ihnen im „Weißen Haus“ des Landwirtschaftsbetriebes unter dem Motto „Alle Lehrer sind verrückt, weil der KCC die Schulbank drückt!“

Kaum hatte Moderator Peter Gagzow den Abend eröffnet, startete das atemberaubende Programm. Dazu gehörten gekonnte Darbietungen der von der KCC-Präsidentin Rebecca Arndt und Jana Listemann geleiteten „Fünkchen“ ebenso wie die der Garde, die Franziska Gagzow und Katja Frank auf mehrere Auftritte vorbereitet hatte. Der Saal wurde zu ihrer großen Bühne, das Publikum forderte bei ihnen und den anderen Akteuren Zugaben. So wie unter anderem auch bei den beiden Tanzmariechen Wendy Ameling (13) und Leni Last (10). Sie hatten es sich redlich verdient, so bravourös waren ihre und auch die Darbietungen des Schlossballetts.

Unterrichtsstunde mit Lehrerin Nicole Zipro in der Klasse 7c. Quelle: Dirk Hoffmann

ede Menge Applaus gab es aber nicht nur für die Tänzerinnen. Auch der Auftritt des Männerballetts war so ganz nach dem Geschmack des Publikums, das an dem Abend zudem noch mit einigen sehr originellen Sketchen überrascht wurde. So erlebte es zum Beispiel, wie es beim Musikunterricht in der Klasse 7c zugeht. Lob gab es da von der Lehrerin Nicole Zipro an die Schüler, die auf Flöten und am Piano spielten. Ganz schrill und ohrenbetäubend, so wie es sich zur Faschingszeit gehört. Die Zuschauer fanden es ebenfalls supertoll. Sie klatschten und hielt es da schon lange nicht mehr auf ihren Sitzen. Schon gar nicht, als die nächste „Unterrichtsstunde“ begann. Das Thema Fortpflanzung wurde hier mehr als anschaulich vermittelt. Denn die Jecken traten kostümiert als Spermien und Eizelle auf. Sie brillierten in ihren Rollen, woran Nicole Zipro ihren Anteil hatte. Sie unterrichtete die Siebtklässler auch in diesem Fach und bewies als Lehrerin ihr Allroundtalent.

Wie gut und schnell sich Arbeiten verteilen lassen, das demonstrierte hingegen Hausmeister Maik Oehlert. Aufgaben wie die Verstopfung in der Toilette oder das Reinigen der Mülltonne übergab er „vertrauensvoll“ an die Schüler. Seinen Job hatte er damit erledigt.

Vom Arbeitseifer getrieben schienen auch nicht die als Reinigungsfrauen verkleideten Jens Buchholz und Jörn Wendland zu sein. „Wir können in die Zukunft sehen“, sinnierten sie und dachten viel lieber darüber nach, Minister oder auch Lehrer zu werden. Da hatte ihr Chef Jörn Scheufler alle Hände voll zu tun, sie einzubremsen und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

„Die schönste Zeit war die Zeit in der Pause“, hatte Prinz Martin Lange in Begleitung der Prinzessin Melanie Lorenz das närrische Volk in der Begrüßungsrede an seine Schulzeit erinnert. Doch spannend und aufregend war diese Zeit dennoch allemal. Davon konnte sich das Publikum an dem Abend in Klütz überzeugen. „Was haben wir gelernt: Schule kann auch Spaß machen“, resümierte Peter Gagzow. Er selbst war der beschäftigste Mann des Abends. So führte Gagzow als Moderator durch das Programm und war als Sänger der Whisky-Driver-Band einmal mehr in seinem Element. Lautstark sangen die Zuschauer unter anderem beim nach wie vor angesagten Neue-Deutsche-Welle-Hit „Hurra, hurra die Schule brennt“ aus den 1980er Jahren mit. Außerdem erlebten sie eine Uraufführung. Den Song „Sex“ von Marius Müller- Westernhagen sang Gagzow auf Plattdeutsch.

Gute 100 Minuten dauerte das bunte Faschingsprogramm des KCC, ehe mit dem Eröffnungstanz durch das Prinzenpaar der zweite Teil des Abends begann.

Am Rosenmontag, 24. Februar, steigt dann die letzte Party der zu Ende gehenden Narrenzeit. Sie beginnt wieder um 20.11 Uhr im „Weißen Haus“. „Neben den Faschingsvereinen aus Mühlen Eichsen und Bobitz erwarten wir erstmals auch den Verein aus Dömitz“, so KCC-Präsidentin Rebecca Arndt auf die Fragen nach den Gästen dieses Abends.

Von Dirk Hoffmann