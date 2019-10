Klütz

Der Klützer Carneval Club (KCC) berietet sich auf die nächste Saison vor, die mit einem Umzug durch die Stadt und dem Sturm des Rathauses am 11. November beginnt. Angeführt werden die Narren in diesem Jahr vom Prinzenpaar, Thomas IV. Lange und Melanie I. Lorenz.

„Alle Lehrer sind verrückt, weil der KCC die Schulbank drückt“ lautet das Motto der Saison. Der Vorverkauf für die Feiern am 16. November, 22., 23., 24. und 29. Februar beginnt am Montag, 28. Oktober im Möbelhaus Domres in Klütz. großes Prinzenpaar: . Beide nicht Mitglied im Verein, noch nicht

Nachdem die Narren am 11. November das Rathaus gestürmt und mindestens eine Krawatte abgeschnitten haben, feiern sie die Faschingseröffnung am Sonnabend, 16. November, im Weißen haus des Landwirtschaftsbetriebs an der Lübecker Straße. Einlass ist dort ab 19 Uhr, das Programm beginnt um 20.11 Uhr.

Nachdem die KCC-Narren ein Prinzenpaar für die anstehende Saison gekürt haben, sind sie noch auf der Suche nach einem Kinder-Prinzenpaar für den Fasching. Sollten sich ein junger Prinz und eine Prinzessin finden, können sich deren Eltern per Mai an kontakt@kcc-klütz.de beim Karneval Club melden.

Von Malte Behnk