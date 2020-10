Klütz

Lange haben die Organisatoren gebangt, jetzt steht es fest: Die sechste Klützer Kultournacht wird stattfinden. Am Sonnabend, 17. Oktober, können Kulturfreunde, Musikfans und Nachtschwärmer von 16.30 Uhr bis in den späten Abend hinein auf Wanderschaft durch Klütz gehen und an zehn Stationen Kultur, Wissenswertes und Unterhaltsames erleben.

Schloss Bothmer ist dabei, das Literaturhaus „ Uwe Johnson“, die Alte Molkerei oder die Galerie Cantinita ebenso wie der Heimatverein, Solokünstler und die Klützer Kirchengemeinde. In der St. Marienkirche gibt es wieder ein Konzert, Führungen in den Glockenturm und einen Märchengottesdienst für Nachtschwärmer. Farbiges Licht ins Dunkel bringen diverse Lichtinstallationen der Gruppe Dekoholix. Auch die Klützer sind eingeladen, Lichter in ihre Fenster oder vor die Haustüren zu stellen.

Teilweise Masken- und Sitzplatzpflicht

„Wir wollen uns trotz Corona auch in diesem Jahr an die Kultournacht wagen“, sagt Dr. Anja-Franziska Scharsich, Leiterin des Literaturhauses. „Jeder hat seine jeweiligen Veranstaltungen angemeldet und der aktuellen Situation angepasst. Im Literaturhaus haben wir auf einen Programmpunkt verzichtet und alles spielt sich bei uns im Veranstaltungsraum unter dem Dach ab. Mit unserem Sicherheits- und Hygienekonzept haben wir jetzt schon ein paar Monate Erfahrungen gesammelt“, sagt sie.

„Daher gilt im Literaturhaus eine Masken- und Sitzplatzpflicht“, so Scharsich. Außerdem müssen Besucher der Kultournacht, wo sie den Eintritt von 10 Euro bezahlen, ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen.

Bürgermeister eröffnet Abend um 16.30 Uhr

Das Literaturhaus startet sein Programm nach der Eröffnung der Kultournacht durch den Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius um 16.30 Uhr auf dem Markt mit einer Kindervorstellung. Liedermacher Wolfgang Rieck unterhält ab 17 Uhr mit Kinderliedern und -Gedichten zur Geschichte vom „Mondschaf Fräulein Guderun“. Um 18 Uhr stellt er dann Lieder und Lügenmärchen aus der Welt der Seefahrt mit der „Maus im Fernrohr“ vor.

Der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius eröffnet die Kultournacht auf dem Markt. Quelle: Malte Behnk

Der Förderverein des Literaturhauses „ Uwe Johnson“ hat ein eigenes Programm zusammengestellt: Um 20 Uhr greift im Literaturhaus der Musiker Uli Kirsch in die Saiten seiner Gitarre und es erklingen Irish-Folk-Songs sowie Klassiker aus Rock und Pop. Außerdem startet am Literaturhaus um 17 Uhr eine Führung mit Architekt Werner Peters durch Klütz. Er hat die Sanierung vieler Gebäude begleitet und kann interessante Geschichten über bauliche Schmuckstücke erzählen. Der Förderverein wird auch verschiedene Snacks und Getränke anbieten. Dazu kann der abgeschirmte Tresen im Literaturhaus genutzt werden.

Bücherflohmarkt in der Bibliothek

Die Bibliothek im Literaturhaus ist wie die Ausstellung schon den ganzen Tag ab 10 Uhr geöffnet. „Um den Tag etwas zu entzerren, beginnen wir auch schon vormittags mit unserem Bücherflohmarkt“, sagt Bibliotheksleiterin Lara Töpper. „Weil wir unseren Bestand erneuern, können wir viele Bücher weitergeben“, sagt Töpper. Sie wird auch ab 18.30 Uhr mit Kindern einen eigenen Film produzieren. „Die Kinder können für einen Stop-Motion-Film Bilder ausmalen und basteln. Wenn alles fertig ist, sehen wir uns den Film gemeinsam an“, sagt Lara Töpper.

Uli Kirsch spielt Irish Folk im Literaturhaus. Quelle: privat

In der Produzentengalerie von Catrin Freuschle in der Alten Molkerei an der Lübecker Straße wird die Wismarer Goldschmiedin Jutta Kross, die durch ihren Wismar-Schmuck bekannt geworden ist, ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiern. „Sie war im letzten Jahr als Gast hier und fragte dann nach, ob sie sich nicht an der Kultournacht beteiligen könnte“, sagt Catrin Freuschle. Jutta Kross wird einen Arbeitsplatz aufbauen und verschiedene Techniken der Goldschmiedekunst vorführen. Außerdem zeigen Sarah Pawlowski und Alf Wandenelis, wie sie Rügener Kreide auf die Leinwand bringen und damit spezielle Bilder erschaffen.

Turmführung, Konzert und Märchenpredigt

Um 17 und um 18 Uhr bietet die Kirchengemeinde Turmführungen zu den Glocken der Marienkirche an. „Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 25 Personen begrenzt“, sagt Pastorin Pirina Kittel. „Es wird ja die Frage sein, wie viele Gäste kommen werden“, sagt sie. Bei großem Interesse könne auch noch eine dritte Führung eingebaut werden.

Goldschmiedemeisterin Jutta Kross aus Wismar führt ihr Handwerk bei der Klützer Kultournacht vor. Quelle: Manuela Pagels

Um 20 Uhr spielen Ilya Pril an der Orgel, Kati Frölian an der Klarinette und Schlagzeuger Lukas Meier-Lindner ein Konzert in der Kirche. „Um 21 Uhr beginnt dann der Nachteulengottesdienst“, sagt Pirina Kittel. „Das wird dann meine sechste Märchenpredigt für alle, die am Abend noch etwas Spiritualität wünschen. Ich freue mich sehr darauf“, sagt die Pastorin.

Bilder und Skulpturen neben Fahrrädern

Die Klützer Künstlerin Louise Helga Scheunert wird Bilder und Skulpturen in der Fahrradwerkstatt „Stock&Stein-Bikes“ von Thomas Weippert an der Wismarschen Straße ausstellen. „Ich bin gespannt, wie die Kunst zwischen den Fahrrädern wirkt“, sagt die Künstlerin. Bei Thomas Weippert können Gäste der Kultournacht zudem von 17 bis 20 Uhr kostenlos Räder ausleihen, um die zehn Spielorte zu besuchen.

Alf Wandenelis und Sarah Pawlowski zeigen in der Alten Molkerei wie sie Rügener Kreide auf die Leinwand bringen. Quelle: Malte Behnk

Beatbox und Entspannung im Schloss

In Schloss Bothmer bietet um 17 und um 19 Uhr Tino Bittner einen Beatbox-Workshop an. Dabei zeigt er, wie mit dem Mund Sounds für Hip-Hop-Musik gemacht werden können. Um 17.30 Uhr bietet Alice Popko eine Abenteuerreise für Kinder mit Entspannungstechniken an. Einen weiteren Entspannungskurs mit Hypnose bietet sie um 18.30 Uhr im Schloss an. Außerdem gibt es um 18.30 und 19.30 Uhr einen Tanzkurs.

Vor und in Schloss Bothmer baut die Gruppe "Dekoholix" auch in diesem Jahr Lichtinstallationen auf. Auch die Marienkirche und die alte Molkerei werden speziell beleuchtet. Quelle: Malte Behnk

Ana Sojor öffnet ihre Galerie La Cantinita. Dort gibt sie mit Dieter Klockenbusch Cello-Konzerte. „Sofern es möglich ist, spielen wir draußen, weil der Raum ziemlich klein ist“, sagt Ana Sojor. Um 18 Uhr startet Ulrich Arph am Markt zu einer Nachtwächterführung. Um 19.30 Uhr beginnt sie am Schloss Bothmer. Am Schloss Bothmer, an der Marienkirche und an der alten Molkerei werden farbige Lichtinstallationen für eine besondere Stimmung sorgen. Flyer mit allen Stationen der Kultournacht und einem detaillierten Zeitplan liegen an allen zehn Spielorten in Klütz aus.

Von Malte Behnk