Klütz

Beim Klützer Literatursommer ist am Freitag die Autorin Katrin Sobotha-Heidelk zu Gast im Literaturhaus „Uwe Johnson“. Die Schwerinerin war die 2016 Gewinnerin des ersten Publikumspreises des Literaturpreises MV und erhielt 2018 ein Aufenthaltsstipendium des Künstlerhauses Lukas in Kaliningrad.

Sie widmet sich in ihrem neuesten Buch „Interzonenjahre“ einem schwierigen Thema: Zwei Freundinnen im Alter von acht Jahren werden durch den Krieg und ihre Flucht getrennt und wachsen in zwei völlig verschiedenen Welten auf. Durch einen Suchdienst finden sie sich wieder und bleiben schreibend in Kontakt, bis es nicht mehr geht. Dabei stoßen sie auf Schwierigkeiten, die die große Distanz und die unterschiedlichen Einflüsse mit sich bringen. Eine bewegende Geschichte über Ankunft, Anpassung und Aufbruch.

Testmöglichkeit vor Lesung vor Ort

Es ist geplant, die Lesung im Lesegarten durchzuführen. Sollte es das Wetter nicht zulassen, findet die Lesung im Veranstaltungsraum (Dachgeschoss) statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kasse öffnet am Freitag, 2. Juli 2021 um 10 Uhr – eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Teilnahme an der Lesung ist nur mit einem negativen Test- oder Genesungsnachweis oder einem Nachweis der vollständigen Impfung möglich. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Schnelltest vor Ort durchzuführen.

Durch die Corona-Auflagen gibt es im Augenblick nur ein stark reduziertes Platzkontingent. Daher wird um Anmeldung vorab gebeten. Telefonisch unter 038825-22295 oder per Mail: service@literaturhaus-uwe-johnson.de.

Von OZ