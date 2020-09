Klütz

Der „Lütt Kaffeebrenner“ in Klütz ist eine Attraktion für Familien und Freunde der Eisenbahntechnik. Auch in diesem Jahr erfreute sich die Schmalspurbahn trotz der Corona-Krise großer Beliebtheit. Vor allem die frühen Fahrten ab 11 Uhr werden auch an sommerlichen Tagen mit Strandwetter gerne genutzt.

Fahrgastzahlen ähnlich wie 2019

„Zumindest im Juli kommen wir an die Fahrgastzahlen des vergangenen Jahres heran“, kann Eva Eckert, die den „Lütt Kaffeebrenner“ für die Stiftung Deutsche Kleinbahnen betreut, schon sagen, bevor die Saison ganz abgeschlossen ist. Bis zum 31. Oktober fährt die Kleinbahn nämlich noch.

Bis 31. Oktober bietet der „Lütt Kaffeebrenner“ noch Fahrten an. Quelle: GVM

Auf Wochenendfahrten verzichtet

Dabei hatte der „Lütt Kaffeebrenner“ aufgrund der Corona-Einschränkungen schon auf Fahrten am Sonnabend und Sonntag verzichtet. Sie waren 2016 für die Hauptsaison im Juni, Juli und August eingeführt worden. So wurde das Angebot in diesem Jahr wieder auf jeweils drei Fahrten montags bis freitags beschränkt.

Mund-Nase-Bedeckung wie im ÖPNV

„Wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bussen und Bahnen, muss auch bei uns eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden“, sagt Eva Eckert. „Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.“ Dabei bietet vor allem der offene Waggon erstens genug Platz für die Passagiere und zweitens mit dem Fahrtwind auch genügend Belüftung.

„Aber es gab auch ab und zu Gäste, die sich erstmal alles angeschaut und dann entschieden haben, dass es ihnen zu voll ist“, sagt Eckert. „Mit denen habe ich dann gesprochen und sie sind für einen späteren Zug wieder gekommen. Die meisten genießen einfach, dass sie in den Urlaub fahren und hier etwas erleben dürfen“, schildert sie Erfahrungen der vergangenen Monate.

Im „Lütt Kaffeebrenner“ können Passagiere die Fahrt im offenen Wagen genießen und sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Quelle: Malte Behnk

Fahrten mit Dampflok 99 1138

Kurz vor Abschluss der Saison 2020 bietet der „Lütt Kaffeebrenner“ im Oktober noch einmal spezielle Fahrten an. Am 17., 18. und 19. Oktober wird der Zug von einer 1918 gebauten Dampflok gezogen. Die Brigadelok „99 1138“ von Henschel&Sohn wird von der Parkeisenbahn Wuhlheide in Berlin genutzt. Deren Förderverein, die Schmalspurbahn-Freunde Berlin, schicken ein Team von Lokführern und Heizern, die den Zug von Klütz bis Reppenhagen dann steuern werden.

Die Strecke des Kaffeebrenners führte ursprünglich von Klütz bis nach Grevesmühlen. Am 6. Juni 1905 wurde die Eisenbahnstrecke eingeweiht. Zuvor war es die Kaiserliche Postkutsche, die die Menschen von Klütz nach Grevesmühlen und umgekehrt brachte.

1995 endete Fahrt in Grevesmühlen

Mit den Jahren hat der „Kaffeebrenner“, ob von Dampf- oder Diesellok gezogen, auf dem rund 15 Kilometer langen Schienenstrang zwischen Grevesmühlen und Klütz die Herzen vieler Touristen erobert. Genutzt wurde die Strecke auch von Pendlern – bis zum 27. Mai 1995. An diesem Tag ist die Bahnlinie von der Deutschen Bahn nach 90 Jahren Nutzung eingestellt worden.

Der "Lütt Kaffeebrenner" fährt von Klütz nach Reppenhagen. Quelle: Helmut Strauss

Bahn für Touristen

1997 wollte die Klützer Ostsee-Eisenbahn GmbH die Strecke wieder in Betrieb nehmen. Doch die Euphorie hielt nur wenige Monate. Erst 2004 wurde wieder eine Bahn namens „Klützer Kaffeebrenner“ auf das Gleis geschickt. Sie fuhr aber nur bis 2006.

Fast 30 000 Passagiere im Jahr

Nachdem dann das Gleis in Normalspur entfernt und 2012 Schmalspurschienen zwischen Klütz und Reppenhagen gelegt wurden, nahm der „Lütt Kaffeebrenner“ am 20. Juni 2014 auf einer Spurbreite von 600 Millimetern seinen Betrieb auf. Im Jahr 2019 wurde mit 29 492 Passagieren ein neuer Fahrgastrekord aufgestellt.

Fahrten bis 31. Oktober montags bis freitags um 11 Uhr, 12.30 Uhr und 14 Uhr.

Dampflokfahrten vom 17. bis 19. Oktober jeweils 11 Uhr, 12.30 Uhr und 14 Uhr.

Fahrkarten kosten für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 5 Euro.

Von Malte Behnk