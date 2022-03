Klützer Narren müssen raus: Kisten packen statt Karneval im Weißen Haus

Klütz

Eine Ära ist vorbei. 28 Jahre lang war das „Weiße Haus“ an der Lübecker Straße die Heimat des Klützer Carneval Club (KCC). Am Wochenende vor Rosenmontag, an dem ohne Coronapandemie und ohne Krieg in der Ukraine eigentlich ausgelassen gefeiert worden wäre, haben die Narren Kisten gepackt und die Tür des „Weißen Hauses“ von außen abgeschlossen. Sie mussten ausziehen.

Das als "Weißes Haus" bekannte Gebäude in Klütz Quelle: Malte Behnk

Ende nach fast drei Jahrzehnten

Das frühere Büro- und Verwaltungsgebäude mit Saal am Rand des Landwirtschaftsbetriebs Klützer Winkel soll künftig anders genutzt werden, berichtet Rebecca Arndt, Präsidentin des KCC. „Es hat in der Vergangenheit schon mal Gespräche über die Zukunft des Hauses gegeben“, sagt sie. Die Kündigung kam jetzt aber doch „kurzfristig und unerwartet“, wie der KCC auf seiner Facebookseite schreibt.

Kisten voller Requisiten und Kostüme

„Wir haben Jahrzehnte dort gefeiert mit Groß und Klein“, sagt Rebecca Arndt. „Jetzt mussten wir alles ausräumen, an dem Wochenende, an dem wir eigentlich dort gefeiert hätten.“ Vor dem Rosenmontag feiert der KCC sonst eine große Faschingsparty am Sonnabend und den Kinderfasching am Sonntag. Der Saal war in den vergangenen Jahren stets ausverkauft und Faschingsfreunde aus dem ganzen Landkreis, aus Wismar und Lübeck, feierten ausgelassen im „Weißen Haus“. Jetzt wurden Kisten mit Requisiten, Kostümen, Gläsern, Tellern und Technik gepackt und verladen.

Eine Ära seit 1994 Lange hatte der Klützer Carneval Club seine Feste in der Gaststätte „Zum Zoll“ gefeiert. Doch der Saal brannte ab und 1993 musste unter dem Motto „Schlechte Straßen, keinen Saal – trotzdem feiern wir Karneval“ in den „Gutower Dorfkrug“ ausgewichen werden. 1994 hieß es dann „Es braust ein Ruf wie Donnerhall, im Weißen Haus ist Narrenball“. Mit dem Prinzenpaar Sabine Zigann und Thorsten Krüger und dem Kinderprinzenpaar Connie Wendt und Markus Völker startete die erste Saison mit Faschingsball, Kinderfasching, Rosenmontagsball und Seniorenfasching. Ein Jahr später wurde die Hymne des KCC mit dem markanten Ausruf „Eickboom Eulé“ offiziell eingeführt. Auch das 50-jährige Bestehen feierte der KCC 2017 mit vielen Gästen im Weißen Haus.

Der KCC mit Prinzenpaar Katherina I. und Martin II. regierte seit dem 11.11.2021. Traditionell macht der Verein dann einen Faschingsumzug durch die Stadt. Quelle: KCC, Malte Behnk

Heimat des Vereins

Seit 1994 verwandelte der Verein den Saal des Hauses jedes Jahr in eine andere Mottoparty. „Unser Kreativteam hat schon immer Wochen vorher oben gearbeitet, große Wandbilder gemalt und für jedes Motto eigene Deko hergestellt. Sketche wurden dort eingeübt, das Männerballett, die Garde und die Kindergruppen haben dort trainiert“, sagt Rebecca Arndt. Das „Weiße Haus“ war also 28 Jahre lang die Heimat des Klützer Carneval Club. Ein bunter Fundus hatte sich inzwischen angesammelt, der jetzt am Wochenende in Kisten verpackt wurde. „Der Profi-Baumarkt hat uns unterstützt und so konnten wir alles mit einem Lastwagen abtransportieren“, sagt die KCC-Präsidentin.

Ob Kinderfasching mit Clown Lustikus oder Party bis in die Nacht: 28 Jahre fand das im „Weißen Haus“ statt. Quelle: Jana Franke, Malte Behnk

Suche nach Alternativen mit Bürgermeister

Sie ist schon mit dem Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius und der Sozialausschussvorsitzenden Petra Rappen in Kontakt getreten, die dem Verein Unterstützung zugesagt haben. „Alternativen für die Faschingsveranstaltungen gibt es in Klütz kaum. Von der Größe würde eigentlich nur die Sporthalle passen. Da müsste alles mit dem Schulsport koordiniert werden“, sagt Rebecca Arndt, dass neue Pläne geschmiedet werden. „Es soll ja auf alle Fälle weitergehen“, sagt sie. Auch nachdem der vorherige Saal der Gaststätte „Zum Zolln“ abgebrannt war, hatte der KCC nicht aufgegeben.

Zur Galerie Auch das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen mit Rückblicken wurde dort gefeiert.

Zweitgrößter Verein der Stadt

Der Verein hat momentan 95 Mitglieder von den jüngsten in einer neuen Tanzgruppe bis zu den Ehrenmitgliedern und dem Elferrat. Damit ist der KCC der zweitgrößte Verein der Stadt, der auch viel Jugendarbeit betreibt. „Wir haben eine neue Gruppe für die ganz Kleinen ab vier Jahren und die Klützer Fünkchen. Das sind schon 25 Kinder von vier bis zwölf“, so Rebecca Arndt. Auch in der Garde, beim Showtanz und im Männerballett geht es musikalisch sportlich zu. Allerdings wurde im Februar 2020 zuletzt gefeiert.

Schon 2016 hieß das Motto „Zukunft und Vergangenheit – der KCC reist durch die Zeit“. Das könnte jetzt auch motivieren. Quelle: Behnk Malte

Unterstützung aus der Nachbarschaft

„Es ist schon schade. Wir hätten in diesem Jahr das 55-jährige Bestehen gefeiert“, sagt Arndt. Die Schnapszahl wäre eigentlich noch wichtiger gewesen, als das 50-Jährige vor fünf Jahren. Aber Corona hatte das schon verhindert. „Wegen des Krieges in der Ukraine hätten wir aber auch nicht gefeiert“, so Arndt. So wäre es ohnehin still im „Weißen Haus“ geblieben an diesem Wochenende. Unterstützung zeigt sich auch schon von anderen Karnevalsvereinen. So bietet Damshagens Bürgermeisterin an, dass die dortige Sporthalle schon vom Damshagener Carnevals Club erprobt sei und vielleicht mit genutzt werden könnte.

Von Malte Behnk