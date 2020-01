Klützer Narren starten Vorverkauf für Partys

Klütz

Der Klützer Carneval Club (KCC) feiert vom 22. bis 24. und am 29. Februar Fasching. Dafür gibt es am Sonnabend, 25. Januar, einen Vorverkauf der Eintrittskarten für den Faschingssonnabend, den Rosenmontagsball und das Faschingscafé. Die Teilnahme am Kinderfasching ist kostenlos.

Vorverkauf im Jugendclub

Von 10 bis 12 Uhr sind Mitglieder des KCC am 25. Januar im Jugendclub Bax, Im Thurow 1, und verkaufen die Eintrittskarten. Wer es an diesem Tag nicht schaffen sollte, kann ab Mittwoch, 29. Januar, im Möbelhaus Domres oder an der Abendkasse zu den jeweiligen Veranstaltungen, Karten käuflich erwerben. Am Faschingssamstag gibt es zu jeder Eintrittskarte ein Freigetränk – außer Cocktails.

Von Malte Behnk