Klützer Schmalspurbahn lädt zur Glühweinfahrt ein

Klütz

Die Tage sind kurz und es kostet einige Überwindung, an die frische Luft zu gehen. Da kommt die „Glühweinfahrt“ im Lütt Kaffebrenner durch die herbstliche Landschaft gerade recht. Am Samstag, den 27.11. fährt die Schmalspurbahn um 11, 13 und 15 Uhr von Klütz nach Reppenhagen und zurück. Für Wärme von innen sorgt die Freiwillige Feuerwehr Klütz mit Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst. Der Erlös kommt der Jugendfeuerwehr zu Gute. Voranmeldungen nimmt Eva Eckert gern unter der Telefonnummer 038825/37165 entgegen.

Später Saisonstart – Gäste sehr vorsichtig

„Vielleicht bekommen wir sogar ein wenig Schnee“, hofft sie zum Ende einer auch für die Kleinbahn etwas holperigen Saison, die erst Mitte Juni beginnen durfte. „Das Frühjahr fehlt uns natürlich in der Bilanz.“ Juli und August seien hingegen „mit 6500 Fahrgästen richtig gut gelaufen“. Eckert berichtet von sehr vorsichtigen Gästen. „Wenn es nach den Vorschriften gegangen wäre, hätten wir alles voll machen können, aber die Leute fordern mehr Abstände ein.“ Da sei manch einer auch mal nicht eingestiegen. Eckert freut sich, allen die es in diesem Jahr noch nicht zum Kaffeebrenner geschafft haben, am Samstag die drei Glühweinfahrten und – wenn die Corona-Zahlen es zulassen –noch eine Fahrt zwischen den Jahren anzubieten.

Von Annabelle von Bernstorff