Klütz

Abstand halten ist für die Senioren und Seniorinnen, die in der DRK-Wohnanlage „Uns Hüsung“ in Klütz leben, die leichteste Übung. Genauso Maske tragen und regelmäßig Hände desinfizieren. Ab und zu mal einen Witz über die verrückte Corona-Situation machen, hilft wohl auch. Anita Burmeister (80) die gekommen ist, um darüber zu berichten, wie sie mit der Pandemie-Zeit und dem Leben in der Wohnanlage derzeit zurechtkommt, prüft mit ihrem Arm, ob Pflegedienstleiterin Kathrin Hacker auch wirklich weit genug entfernt steht.

Einrichtungsleiterin Anke Witt berichtet, dass die allermeisten Bewohner und Bewohnerinnen, die im Pflegeheim der Einrichtung leben, die Maßnahmen von Anfang an akzeptierten und auch nach wie vor. „Sie sagen es immer wieder, manche auch zu ihren Verwandten, die keine Maske tragen wollen, wenn sie sie besuchen: ‚Wir wollen doch noch leben. Bitte, haltet euch an die Maßnahmen, uns zuliebe!‘“, sagt Witt.

Anzeige

Besucher, die keine Maske tragen, kommen nicht ins Haus

Inzwischen können Familien ihre Angehörigen in der Pflegeeinrichtung wieder an insgesamt vier Stunden pro Tag besuchen. Es sind keine telefonischen Anmeldungen mehr nötig. Man kann auch gemeinsam auf das Zimmer gehen. Dennoch, am Eingang werden die Hände desinfiziert, Besucher werden über die geltenden Maßnahmen belehrt, hinterlassen Name, Adresse und das Datum. Auch die Uhrzeit des Besuchs wird notiert und innerhalb der Einrichtung, beim Hin- und Hergehen, wird in jedem Fall Maske getragen.

Weitere OZ+ Artikel

Besucher, die ein Problem damit haben, sagt Anke Witt, können nicht ins Haus kommen. In diesem Fall macht sie von ihrem Hausrecht Gebrauch. „Es sind wenige, aber es gibt sie“, erklärt Pflegedienstleiterin Kathrin Hacker, die seit Mai in der Einrichtung arbeitet. „Die können dann schon sehr unangenehm werden.“

In der Zeit, in der das Corona-Virus vor allen Dingen schwere Verläufe bei älteren Menschen hervorrief, organisierten Anke Witt und ihr Team die Schutz- und Hygienemaßnahmen generalstabsmäßig. Sie zeigt auf die Ordner mit Verordnungen und Plänen, die in dieser Zeit entstanden.

Großes Verständnis für die Situation

Dass die Corona-Situation bisher so gut gemeistert werden konnte, sagt Anke Witt, habe in erster Linie mit der Einsicht der Senioren und ihrer Angehörigen für die Situation zu tun. „Dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken! Und einen besonders großen Dank an das komplette Team der Wohnanlage, angefangen beim gesamten hauswirtschaftlichen Bereich über die Betreuung bis hin zur Pflege für ihren Einsatz!“ Es sei eine Sache, sagt Witt, Konzepte zu erstellen, auf Verordnungen zu reagieren und zu planen, die Umsetzung aber liege vor allen Dingen in den Händen ihrer Mitarbeiter.

Rüdiger „Rudi“ Schwatinski hat zur Aufmunterung in der Pandemie-Zeit für die Bewohner der Senioreneinrichtung „Uns Hüsung“ in Klütz Musik gemacht. Quelle: Anke Witt

Strukturiert und ruhig durch die harte Zeit

Witt leitet die Klützer DRK-Einrichtung, die zu der DRK Pflegeeinrichtungen M-V gGmbH gehört, zu der neben anderen noch die DRK-Wohnanlage in Grevesmühlen und Schönberg gehören, noch nicht lange. Anfang des Jahres hat sie die Nachfolge der langjährigen Einrichtungsleiterin Renate Peth angetreten. Dann sofort so eine Katastrophe zu meistern, muss schwierig sein. Wie sich herausstellt, kennt sich die gelernte Krankenschwester, die früher mit Koma-Patienten auf einer neurologischen Intensivstation arbeitete, sich dann später weiterbildete und vor der DRK-Einrichtung in Klütz schon eine andere Einrichtung leitete, mit schwierigen Situationen aus. Einer ihrer Leitsprüche: „Je hektischer es wird, desto ruhiger muss man werden.“ Ihre Mitarbeiter und die Senioren in der Wohnanlage schätzen ihren strukturierten Leitungsstil ganz offensichtlich.

Anita Burmeister bestätigt, dass sie sich gut aufgehoben fühlt in Klütz, trotz der Corona-Krise. Auch sie lebt noch nicht lange in der Wohnanlage, erst seit anderthalb Jahren. Der Verlust des eigenen Zuhauses in Wismar schmerzt die Seniorin, die früher in einer Krippe arbeitete, zwar noch immer. Doch andererseits, sagt sie, weiß sie, dass es nicht anders möglich war. Als sie vor zwei Jahren schwer an Krebs erkrankte, der inzwischen geheilt ist, konnten ihre vier Kinder, zwei Söhne, zwei Töchter, die alle arbeiten müssen, die Pflege der Witwe nicht leisten. „Doch meine Kinder kümmern sich um mich, so gut es geht“, sagt sie. „Und sie wissen, dass ich hier gut aufgehoben bin.“

Im April: 80. Geburtstag ohne Familie

Im April wurde Anita Burmeister 80 Jahre alt. Eigentlich hätte eine große Feier in der Anlage stattfinden sollen, mit allen Kindern, Enkeln und Urenkeln. Das war aufgrund der Phase, in der sich die Pandemie zu diesem Zeitpunkt befand, nicht möglich. „Die Mitarbeiter hier haben alles versucht, um mir den Tag angenehm zu gestalten. Natürlich war es schlimm, meine Familie nicht sehen zu können. Trotzdem, es gab Kuchen, die Betreuer haben mit mir zusammengesessen und Kaffee getrunken, und wir haben ein Video aufgenommen und an meine Kinder geschickt“, erzählt sie.

Sterben sollte niemand einsam

Bisher gab es zwar keinen einzigen Fall von Covid-19 in „Uns Hüsung“ in Klütz –, aber in der Zeit der harten Einschränkungen zwei Bewohner, bei denen es aufgrund ihres allgemeinen Gesundheitszustandes sehr kritisch aussah. „Da habe ich Besuch erlaubt. In voller Schutzmontur zwar, aber ich habe ihn erlaubt“, sagt Anke Witt. „Sterben sollte niemand einsam. Wie man mit solchen Fällen umgeht, lag innerhalb der gesetzlichen Vorgaben letztlich auch immer im Ermessen einer Einrichtung.“

Von Annett Meinke