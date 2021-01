Klützer Stadtbibliothek bis Ende Januar geschlossen

Klütz

Wegen der verschärften Corona-Verordnungen bleibt die Klützer Stadtbibliothek im Literaturhaus „ Uwe Johnson“ vorerst bis zum 31. Januar geschlossen. Das teilt Bibliotheksleiterin Lara Töpper mit.

Bisher entliehene Medien werden automatisch verlängert, somit entstehen den Kunden keine Säumnisgebühren. Sollte der Lockdown verlängert werden, passt die Bücherei die Leihfristen entsprechend an.

Bestellen über Onlinekatalog

Dennoch soll das Zurückbringen und Ausleihen von Medien weiter möglich sein. Ab Mittwoch, 13. Januar, gibt es einen Bestell- und Abholservice. Im Onlinekatalog gibt es unter https://www.eopac.net/BGX430822/ Informationen über die verfügbaren Medien, die vorbestellt werden können. Die Bestellungen sind per Telefon unter 038825/22295) oder per Mail an l.toepper@literaturhaus-uwe-johnson.de unter Angabe der Lesernummer und des vollständigen Namen möglich.

Termine ausmachen

Nach einer Terminvereinbarung können die Medien an folgenden Tagen abgeholt oder abgegeben werden:

Mittwoch und Freitag: 10 Uhr bis 15 Uhr

Donnerstag: 12 Uhr bis 19 Uhr

sowie Sonnabend, 30. Januar, von 10 Uhr bis 13 Uhr.

Ausleiher sollen dann an die Eingangstür klopfen und auch dort den Mund-Nasen-Schutz tragen sowie die nötigen Abstandsregeln einhalten.

Von Malte Behnk