Klützer Verein hilft krebskranken Kindern: Das steht alles auf der Wunschliste

Klütz

Die Weihnachtszeit öffnet die Herzen – und diese Zeit will der Klützer Verein „Kick for Kids“ nutzen, um krebskranken Kindern und ihren Familien in der Region eine Freude zu bereiten. Ganz speziell soll unter anderem die Kinderkrebsstation der Universitätsmedizin Rostock unterstützt werden. „Wer helfen möchte, betroffenen Kindern und deren Familien gerade zu Weihnachten in ihrer schwierigen Zeit eine kleine Freude zu bereiten, kann gern weiterhin die Spendenboxen mit Talern füllen“, umschreibt es der Vereinsvorsitzende Jens Templin. Aufgestellt sind sie unter anderem im Trend-Shop, bei Blumen-Mundt in der Klützer Straße und bei Rolf Wegener „Fliesen und Kaminöfen“ in Grevesmühlen.

Palmberg unterstützt den Verein

„Wie im vergangenen Jahr werden wir mit dem gesammelten Geld wieder Geschenke für die Kinder in der Klinik organisieren“, verrät Jens Templin. Die Wunschliste ist geschrieben und bereits an den Verein übergeben worden. Höchstpersönlich will Jens Templin sie an den Weihnachtsmann weiterreichen. Gefertigt worden ist sie von Klinikmitarbeitern und Eltern. Zu finden sind darauf unter anderem Wünsche wie CD-Spieler, Hörspiele, Gesellschaftsspiele, Kostwärmer, Patientenföhne, Babytrage, ein Topfset für die Elternküche, Kindergeschirr und vieles mehr. „Palmberg hat uns mit einer tollen Spendensumme dabei unterstützt“, freut sich Jens Templin. Ein Dankeschön richtet er auch an die Kunden des Marktkauf-Getränkemarktes in Grevesmühlen, die Pfandbons für den Verein gespendet haben.

Turnier in Klütz am 11. Juni

Optimistisch schaut er ins kommende Jahr. Nachdem das Kick for Kids-Turnier mit großer Tombola zugunsten krebskranker Kinder in Zeiten von Corona zum bereits zweiten Mal abgesagt werden musste, versucht es der Verein als Veranstalter im kommenden Jahr im dritten Anlauf. Zum dritten Mal findet es dann statt. „Anvisiert ist der 11. Juni“, erklärt Jens Templin. Dann sollen Fußballer der F- und E-Jugend antreten. Anmeldungen sind ab sofort möglich, telefonisch direkt bei Jens Templin unter 0174/1838289 oder per Mail kickforkids@gmx.de. Ebenso soll es wieder die große Tombola mit tollen Preisen namhafter Bundesligavereine geben.

Überweisungen: IBAN: DE88 1406 1308 0001 1581 20, Verwendungszweck: Weihnachten 2021 oder per PayPal kickforkids@gmx.de.

Von OZ