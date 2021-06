Der Klützer Verein „Kick for Kids“ freut sich über eine sensationelle vierstellige Summe, die bei der diesjährigen Tombola zusammen gekommen ist. Die wird auf drei Institutionen verteilt: an den Verein Tätowierte gegen Krebs, an die Kinder- und Jugendklinik in Rostock und an den Wünschewagen MV.