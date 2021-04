Hohenkirchen

„Damit haben 16 Jahre Arbeit ein Ende gefunden.“ Der Ton von Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen wurde am Dienstagabend für einen Moment feierlich. Die Gemeindevertreter hatten auf ihrer Sitzung einstimmig den Flächennutzungsplan beschlossen. Ein Plan, der endlich zusammenführt, was schon lange eine Einheit ist: die F-Pläne der früheren Gemeinden Groß Walmstorf und Gramkow, die sich bereits 2005 zusammengeschlossen hatten.

Einen Tag später erklärt der Bürgermeister, was dieser Beschluss bedeutet: „Zum einen ist damit ein Haufen Arbeit erledigt“, sagt er erleichtert. Aber noch viel wichtiger: „Wir haben damit eine Grundlage geschaffen, auf der wir weiterarbeiten können. Sämtliche Bebauungspläne leiten sich daraus ab, aber nicht nur das. Digitalisierung, Wohnraum, touristische Entwicklung, Energieversorgung – alle künftigen Entwicklungen der Gemeinde sind darin mitgedacht worden.“

Kita und Einkaufsmarkt in Hohenkirchen

Dabei hatte van Leeuwen bereits 2014, kurz nach seinem Amtsantritt als Bürgermeister, der Raumordnung einen ersten Plan vorgelegt. „Aber die haben uns mitgeteilt: Ihr habt euch wesentliche Gedanken noch nicht gemacht.“ Also alles wieder auf Anfang, erzählt van Leeuwen. „Die haben zum Beispiel auch gesagt: Ihr müsst euch festlegen, welcher Ort innerhalb der Gemeinde euer Hauptort werden soll.“

Schnell sei klar gewesen, dass das Hohenkirchen sein soll. Die Gemeinde trägt diesen Namen, er liegt zentral und die Kirche ist eine Landmarke. „Das hieße aber auch, dass dieser Ort zentrale Funktionen übernehmen muss“, so der Bürgermeister. „Und auch wenn es bislang noch keinen fertigen F-Plan gab, haben wir bestimmte Entscheidungen bereits daran ausgerichtet. Das heißt, es war klar, dass dort auch die Kita entwickelt werden muss und auch die Wohnbebauung. Außerdem soll in Hohenkirchen eine ländliche Einkaufsmöglichkeit entstehen.“

Neues Wohngebiet für Einheimische

Nach aktuellen Plänen wolle die Gemeinde dort deshalb auch keine Ferienwohnungen zulassen. Auch Zweitwohnungen soll es dort nicht geben. Es werde ein Wohngebiet mit voraussichtlich 46 Wohneinheiten entstehen, die ausschließlich für Dauerbewohnung zugelassen sind – also Einheimischen vorbehalten. „Die Raumordnung hat uns das auch in unser Pflichtenheft geschrieben: Wir müssen sicherstellen, dass keine Spekulation mit unseren Flächen betrieben wird.“ Wie genau der Gemeinde das gelingen kann, werde gerade geklärt.

Zweitwohnungen und Ferienwohnungen an Ostsee erlaubt

Doch nur weil touristische Entwicklung im Dorf Hohenkirchen eine untergeordnete Rolle spielt, zumindest in Sachen wohnen, gilt das nicht für die ganze Gemeinde. Im Gegenteil: In Niendorf und Hohen Wieschendorf wird es weitere Ferienwohnungen und Zweitwohnungen geben – so sieht es der neue F-Plan vor. Doch van Leeuwen betont: „Der Plan berücksichtigt auch den Wunsch in Hohen Wieschendorf, weitere Wohnbebauung für Einheimische zu ermöglichen.“ Überhaupt wolle er einen Mittelweg finden. „Ich stelle mir immer zwei Fragen: Wie viele Touristen braucht es zur Entwicklung? Und: Wie viele Einwohner braucht der Tourismus?“

Investoren sollen ganzjährig denken

Für ihn stehe fest: „Wir brauchen weiterhin authentische Dörfer mit Einwohnern, die eine Geschichte zum Ort erzählen können. Ich will nicht, dass wir ein touristisches Industriegebiet werden, in das die Mitarbeiter reinpendeln und das außerhalb der Saison tot ist. Wir brauchen Investoren, die hier 365 Tage im Jahr planen, damit wir keine Geisterstädte haben, die im Winter leer stehen“. Und so sei er aktuell mit mehreren Leuten in Kontakt, die Projekte in Niendorf entwickeln wollen. „Wir versuchen, die Ideen in eine Gesamtstruktur zu bringen“, so van Leeuwen. „Nicht, dass wir am Ende zum Beispiel mehrere Pizzerien an verschiedenen Stellen haben.“

Neuer Parkplatz und Strandversorgung

Auch die Situation rund um den Campingpark „Liebeslaube“ wird mit dem F-Plan neu geordnet. Die Zufahrt wird neu gestaltet und ein großer Parkplatz soll entstehen. „Nicht im ökologisch sensiblen Bereich und ohne, dass die Strandbesucher die Landstraße queren müssen.“ Der Zugang zum Strand soll barrierefrei sein und auch eine Strandversorgung sei geplant, sagt der Bürgermeister. Gibt es da Parallelen zum geplanten Projekt der Stadt Klütz an der Wohlenberger Wiek? So einen Vergleich will van Leeuwen nicht anstellen: „Wir wollen den Bereich eigentlich nur neu ordnen, ohne die Kapazitäten zu erweitern. Natürlich wollen wir auch die Qualität dort stärken und fehlende Angebote ergänzen.“ Aber am Ende gelte das ohnehin für den gesamten F-Plan.

Von Juliane Schultz